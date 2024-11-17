本报记者 屈 佩 曹师韵

参与“携手推动构建中巴命运共同体”联合采访的巴西记者在巴西美丽山二期项目里约换流站采访。

本报记者 张志文摄

在位于巴西亚马孙州马瑙斯市的TCL电视机制造基地，当地员工向记者展示电视机生产部件。

本报记者 侯露露摄

当地时间11月14日，人民日报和巴西媒体“携手推动构建中巴命运共同体”联合采访成果分享会在巴西里约热内卢举行。中巴两国媒体界、学术界、文化界、商界代表齐聚一堂，共商深化中巴媒体合作，展望两国关系美好未来。

此前，人民日报携手巴西16家主流媒体，组织30余名记者深入巴西5个州开展联合采访，以丰富多元的报道展示近年来中巴务实合作取得的丰硕成果。分享会上，两国媒体代表介绍了各自参加联合采访后推出的报道，共同观看联合采访纪实短片《万里同行》。

中国驻里约热内卢总领事田敏在视频致辞中表示，近年来，中巴媒体顺应双边关系发展大势，不断深化合作，有助于两国人民全面、客观、准确地认识彼此。

近日，习近平主席复信巴西各界友好人士，鼓励他们继续为中巴友好事业贡献力量。巴西—中国友好协会主席恩里克·达诺布雷加分享了收到习近平主席复信的感受，讲述了今年10月在北京人民大会堂参加中国国际友好大会暨中国人民对外友好协会成立70周年纪念活动的经历。“联合采访的主题‘携手推动构建中巴命运共同体’承载了巴中双方对深化两国关系的期许，联合采访及成果分享会为巴中媒体合作拓展了新空间，期待两国媒体通过更多精彩报道增进人民友谊。”达诺布雷加说。

人民日报记者陈一鸣表示，人民日报和巴西媒体有着广泛而深入的合作关系。中巴媒体深化交流合作，为推动两国关系发展、沟通民心民意、深化理解互信发挥重要作用，应继续当好中巴友谊的见证者和记录者，为中巴合作更美好的未来鼓与呼。

巴西《商业观察报》社长马科斯·德奥利维拉表示，在多边主义受到挑战的当下，全球南方国家媒体携手合作，有助于打破西方媒体的信息垄断，让更多真实、客观的报道触达民众。“巴中合作是东西半球发展中国家携手合作的典范，媒体在其中发挥重要作用。人民日报举办的联合采访活动十分及时，具有重要意义。”

巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗表示，巴中两国已成为国际贸易领域的重要合作伙伴，期待两国在文化领域也能展开更多交流与合作。希望两国媒体为促进民心相通架起更多桥梁。

巴西伯南布哥州媒体协会主席穆西奥·阿吉亚尔说：“媒体肩负着记录历史的重任，是重大事件的讲述者。在追求真相、传递事实的道路上，人民日报是我们重要的合作伙伴。”

从传统媒体到新兴媒介，中巴媒体合作蓬勃开展。巴西社交媒体创作者亚历山德里·纳西门托·利马在分享会上展示了他制作的联合采访短视频。他表示：“社交媒体是文化交流的重要平台，在增进巴中人民特别是年轻一代相互了解方面发挥重要作用，希望未来进一步拓展两国在社交媒体领域的合作。”

人民日报记者张志文表示：“中巴两国都有着多元文化背景，沟通交流才能正确认识彼此。联合采访活动促进两国媒体合作，相关报道有助于在两国社会凝聚起更多合作共识。”

巴西247新闻网专栏作家埃利奥·德门多萨·罗查表示，在5000多年文化底蕴的滋养下，中国开创了中国式现代化道路。“当今时代，将中国故事传递给世界至关重要，媒体合作正是实现这一目标的重要方式。”

人民日报记者时元皓说：“通过联合采访，我们抵达两国合作项目现场，在一线聆听中巴友好故事。基于这些采访制作的各类新闻产品，能够让读者真切感受到中巴合作的积极作用。”

与会嘉宾积极发言，一致希望中巴媒体进一步加强交流合作，搭建民心相通桥梁，共同推动两国关系迈向更美好的未来。

（本报里约热内卢11月16日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月17日 03 版）

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