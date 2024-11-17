古斯塔沃·科尔德罗·乔恩·泰

共建“一带一路”倡议正为包括秘鲁在内的拉美国家带来发展机遇。在高质量共建“一带一路”过程中，秘鲁的基础设施、科技创新将迎来新一轮发展高潮，民生将得到改善

秘中友谊历史悠久，两国关系长期走在拉中关系前列。自担任秘鲁国会议员以来，我一直关注并致力于推动秘中关系发展。我见证了双边关系的蓬勃发展，也深知两国的深厚友谊来之不易。

中国已经连续10年成为秘鲁最大贸易伙伴和最大出口市场，秘鲁是中国在拉美地区的第四大贸易伙伴和第二大投资对象国。在秘鲁，有超过170家中资企业活跃在多个行业，投资存量约300亿美元。中国企业带来了先进的技术和管理模式，助力秘鲁经济发展。几年前，我曾前往秘鲁南部考察，那里吸引了不少中国企业投资。这些企业不仅带动了当地就业，还带来了环保技术，使资源开发更加高效、对环境的影响更小，得到了当地居民的高度认可。这种双赢合作不仅推动了秘鲁经济增长，也为当地居民带来了实实在在的收益。

钱凯港是中秘共建“一带一路”重要项目，“从钱凯到上海”已经成为一句流行语。该项目将使秘鲁成为南美洲的重要物流枢纽，极大提升秘鲁对外贸易能力，帮助秘鲁产品更加便捷地进入全球市场。项目实施以来为当地创造了数以千计的工作岗位，直接拉动了当地经济增长。

习近平主席此访期间，秘鲁与中国签署秘中自贸协定升级议定书。今年6月，两国宣布实质性完成自贸协定升级谈判。自2009年签署自贸协定以来，秘中双边贸易额稳步增长，牛油果、蓝莓等秘鲁对华非传统贸易出口增长227%。自贸协定的升级不仅有利于秘鲁中小企业更便捷地进入中国市场，还将助力中国企业进一步扩大在秘鲁的投资规模，推动秘鲁铁路、港口等基础设施现代化建设。自贸协定的升级也将为两国企业在服务领域带来更多合作机遇，为秘鲁经济社会发展注入新活力。

多年来，我亲历了秘中关系的稳步发展。我曾经走访秘鲁著名的华人聚集区，亲身感受中国文化的魅力。中餐馆遍布秘鲁全国，融合了秘鲁与中国特色风味的中餐深受秘鲁人民的喜爱。这不仅是饮食文化的融合，也代表了两国人民心意相通。

今年，我提出的一项议案正式获得秘鲁国会通过，每年的2月1日被定为“秘中友谊日”。选择这一日期是因为它临近中国春节，象征着温馨与团结，寓意两国友谊如喜庆的春节一般温暖人心。设立“秘中友谊日”也是对华人群体为秘鲁经济社会发展作出贡献的认可和感谢。我相信，“秘中友谊日”将激励两国人民在未来更加紧密地合作。

我对秘中合作前景充满信心。共建“一带一路”倡议正为包括秘鲁在内的拉美国家带来发展机遇。在高质量共建“一带一路”过程中，秘鲁的基础设施、科技创新将迎来新一轮发展高潮，民生将得到改善。秘中合作大有可为，不仅让两国互利共赢，也体现全球南方国家团结一致、共谋发展的努力。秘中两国将继续携手前行，为两国人民创造更多福祉，为国际社会带来更多和平与发展的正能量。

（作者为秘鲁国会议员、秘中友好小组主席）

《 人民日报 》（ 2024年11月17日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)