人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

秘中合作为两国人民创造福祉（国际论坛）

古斯塔沃·科尔德罗·乔恩·泰
2024年11月17日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　共建“一带一路”倡议正为包括秘鲁在内的拉美国家带来发展机遇。在高质量共建“一带一路”过程中，秘鲁的基础设施、科技创新将迎来新一轮发展高潮，民生将得到改善

　　

　　秘中友谊历史悠久，两国关系长期走在拉中关系前列。自担任秘鲁国会议员以来，我一直关注并致力于推动秘中关系发展。我见证了双边关系的蓬勃发展，也深知两国的深厚友谊来之不易。

　　中国已经连续10年成为秘鲁最大贸易伙伴和最大出口市场，秘鲁是中国在拉美地区的第四大贸易伙伴和第二大投资对象国。在秘鲁，有超过170家中资企业活跃在多个行业，投资存量约300亿美元。中国企业带来了先进的技术和管理模式，助力秘鲁经济发展。几年前，我曾前往秘鲁南部考察，那里吸引了不少中国企业投资。这些企业不仅带动了当地就业，还带来了环保技术，使资源开发更加高效、对环境的影响更小，得到了当地居民的高度认可。这种双赢合作不仅推动了秘鲁经济增长，也为当地居民带来了实实在在的收益。

　　钱凯港是中秘共建“一带一路”重要项目，“从钱凯到上海”已经成为一句流行语。该项目将使秘鲁成为南美洲的重要物流枢纽，极大提升秘鲁对外贸易能力，帮助秘鲁产品更加便捷地进入全球市场。项目实施以来为当地创造了数以千计的工作岗位，直接拉动了当地经济增长。

　　习近平主席此访期间，秘鲁与中国签署秘中自贸协定升级议定书。今年6月，两国宣布实质性完成自贸协定升级谈判。自2009年签署自贸协定以来，秘中双边贸易额稳步增长，牛油果、蓝莓等秘鲁对华非传统贸易出口增长227%。自贸协定的升级不仅有利于秘鲁中小企业更便捷地进入中国市场，还将助力中国企业进一步扩大在秘鲁的投资规模，推动秘鲁铁路、港口等基础设施现代化建设。自贸协定的升级也将为两国企业在服务领域带来更多合作机遇，为秘鲁经济社会发展注入新活力。

　　多年来，我亲历了秘中关系的稳步发展。我曾经走访秘鲁著名的华人聚集区，亲身感受中国文化的魅力。中餐馆遍布秘鲁全国，融合了秘鲁与中国特色风味的中餐深受秘鲁人民的喜爱。这不仅是饮食文化的融合，也代表了两国人民心意相通。

　　今年，我提出的一项议案正式获得秘鲁国会通过，每年的2月1日被定为“秘中友谊日”。选择这一日期是因为它临近中国春节，象征着温馨与团结，寓意两国友谊如喜庆的春节一般温暖人心。设立“秘中友谊日”也是对华人群体为秘鲁经济社会发展作出贡献的认可和感谢。我相信，“秘中友谊日”将激励两国人民在未来更加紧密地合作。

　　我对秘中合作前景充满信心。共建“一带一路”倡议正为包括秘鲁在内的拉美国家带来发展机遇。在高质量共建“一带一路”过程中，秘鲁的基础设施、科技创新将迎来新一轮发展高潮，民生将得到改善。秘中合作大有可为，不仅让两国互利共赢，也体现全球南方国家团结一致、共谋发展的努力。秘中两国将继续携手前行，为两国人民创造更多福祉，为国际社会带来更多和平与发展的正能量。

　　（作者为秘鲁国会议员、秘中友好小组主席）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月17日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部