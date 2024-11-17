当地时间11月15日上午，国家主席习近平向在利马举行的亚太经合组织工商领导人峰会发表题为《把握时代大势 共促世界繁荣》的书面演讲，指出要正确引导经济全球化方向，携手推动普惠包容的经济全球化，推动经济全球化进入更有活力、更加包容、更可持续的新阶段，更好惠及不同国家、不同群体。

接受本报记者采访的各界人士表示，习近平主席的书面演讲阐释中国发展理念、擘画地区合作蓝图，为亚太地区发展繁荣提供重要指引。相信中国将不断以自身高质量发展为各国提供新机遇，携手各方推动构建亚太命运共同体，打造亚太发展的下一个“黄金三十年”。

“将极大促进全球发展的可持续性”

习近平主席在书面演讲中提出携手推动普惠包容的经济全球化的中国主张，强调“坚持创新驱动，推动世界经济强劲增长”“坚持与时俱进，推动全球经济治理体系改革”“坚持以人为本，推动解决发展失衡问题”。

“中国坚定支持亚太自由贸易区建设，推动区域经济深度融合，助力亚太地区经济增长。”泰国中华总商会主席纳隆萨表示，中国始终致力于维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，推动构建开放型世界经济，维护全球产业链供应链稳定通畅，为促进地区共同繁荣和全球合作贡献力量。

美国乳品出口协会战略执行副总裁海梅·卡斯塔内达认为，在世界经济面临不确定性的当下，习近平主席的书面演讲展现中国积极推动经济全球化向普惠包容方向发展的鲜明态度，“这将极大促进全球发展的可持续性，为各国人民带来实实在在的好处”。

秘中商会主席谭义勇表示，习近平主席强调真正的多边主义和开放的区域主义的重要性，提出走以人为本、发展更加平衡、机会更加均等的经济全球化之路，让不同国家、不同阶层、不同人群共享发展成果，这些论述鼓舞人心。“我们应该推动经济全球化更多释放正面效应，反对保护主义。”

2024年亚太经合组织高官会主席卡洛斯·巴斯克斯说：“当今世界，经济繁荣更多基于增长韧性、包容性、可持续性，各国要更加强调人力资本的关键作用，更加注重以人民为中心的发展方式。”

中国长江三峡集团有限公司副总经理吴胜亮表示，习近平主席的书面演讲立意高远、内涵丰富，现场反响热烈。习近平主席就携手推动普惠包容的经济全球化提出“三个坚持”，彰显大国担当，将引领各国企业加大科技创新力度，充分发挥新兴技术的赋能作用，携手为亚太地区发展贡献力量。

马来西亚征阳集团中国事业部总裁明双表示，中国积极推动构建开放型世界经济，对促进亚太经济增长、增强地区竞争力、扩大市场规模具有重要意义。“中国坚持对外开放，加快经济转型升级，在科技创新、数字经济等领域取得显著成就，为亚太地区发展提供借鉴、创造机遇。”

“作为亚太地区增长引擎，中国作用不可替代”

“中国出台了一系列重磅改革举措，将有力推动经济持续回升向好，有充足信心实现今年经济增长目标，继续发挥世界经济增长最大引擎作用。”习近平主席指出。

“中国经济社会发展取得了巨大成就，这让本地区乃至全球都受益。”泰国国会上议院外交委员会副主席奇布表示，作为全球产业链供应链上的重要一环，中国助力各国人民以更加合理的成本获得商品和服务。“希望借鉴中国发展数字经济、绿色农业的成功经验，拓展与中国在科技创新、互联互通等领域的务实合作。”奇布说。

“中国经济高质量发展，科技实力不断增强。”秘鲁钱凯市市长阿尔瓦雷斯对中国经济发展前景充满信心，认为中国在促进亚太地区经济增长方面发挥着至关重要的作用。

马来西亚国会议员、区域策略研究所主席李健聪表示，中国经济持续增长为亚太地区经济发展提供重要支撑。在世界经济复苏面临挑战的背景下，中国不断扩大内需、创新增长路径，展现出经济韧性。

“中国持续扩大开放，与其他经济体积极互动。我们十分看好中国发展给地区乃至全球发展带来的积极作用。”中国政府友谊奖获得者维克多·奥塔苏表示。

“作为亚太地区增长引擎，中国作用不可替代。”印尼经济学家哈斯蒂亚迪认为，中国坚持创新驱动发展战略，经济发展前景光明。中国加速推进数字化转型、绿色发展，带来显著正面溢出效应，为地区经济体尤其是新兴经济体发展带来新机遇，促进全球包容性增长。

“中国正在拉美地区推动以科技创新为核心、助力贸易自由化以及市场多元化的合作。”亚太经合组织工商咨询理事会墨西哥候任代表阿古斯丁说，“期待在电动汽车、航空航天、人工智能等领域深化与中国的合作，共享中国发展新机遇。”

“中国式现代化对亚太地区发展影响深远”

全面深化改革、推动高质量发展、坚定不移走绿色发展之路、建设更高水平开放型经济新体制……习近平主席对中国进一步全面深化改革、推进中国式现代化的世界意义作出阐释。

“中国积极推动亚太地区贸易增长，不断促进区域贸易投资自由化便利化。”秘鲁国家工业协会主席费利佩·詹姆斯表示，中国进一步全面深化改革、推动高质量发展，对包括秘鲁在内的区域经济体意味着重要的发展机遇。

“习近平主席提出的一系列重要主张，将引领亚太合作走向更加光明的未来。”巴布亚新几内亚制造商理事会首席执行官杰·斯科韦尔表示，“亚太经合组织成员要携手推动普惠包容的经济全球化，让经济全球化更好地惠及各国人民。”

秘鲁农业生产商行业协会会长加夫列尔·阿马罗表示，中国积极推动高质量发展，在数字化和可持续发展等领域处于领先地位，为亚太地区经济转型和可持续发展提供重要动力。

“中国经济高质量发展持续为世界经济增长注入动力。”美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，中国不断扩大对外开放，推进贸易投资自由化便利化，为中国和其他国家带来发展新机遇。

微软秘鲁公司总经理马里奥·罗德里格斯表示，中国取得的发展成就令世界瞩目。“中国成功走出中国式现代化道路，并以自身成功实践启发各国思考和探索迈向现代化的新可能，这对推动人类社会进步意义重大。”

“中国式现代化对亚太地区发展影响深远。”哈斯蒂亚迪说，中国积极对接国际高标准经贸规则，与其他国家加强现代化基础设施建设、深化产业链供应链合作等，有助于为推进世界共同繁荣、开创人类更加美好未来汇聚更大合力。

（本报利马、曼谷、里约热内卢、华盛顿11月16日电 记者王远、王迪、谢佳宁、杨一、姜波、张朋辉、宋亦然、王新萍、许放、邵世均、孙广勇、张矜若、曹师韵、李志伟）

《 人民日报 》（ 2024年11月17日 03 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)