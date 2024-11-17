本报南宁11月16日电 （记者庞革平）16日，2024中国—东盟图书文化周在南宁国际会展中心启幕。本次图书文化周为期4天，首次采用中国和东盟国家联展的方式举办，在南宁市设主会场，桂林市设分会场，并在马来西亚、新加坡、泰国、越南4个东盟国家的华文书店、文化中心等开展形式多样的图书联展活动。

本次图书文化周主会场设置主题出版物展区、中国出版“走出去”成果展区、进口原版图书展区、动漫电竞展区、非遗与工美文创展区、广西与东盟国家世界文化遗产摄影作品展区等10个主题展区，举办中国—东盟文化遗产主题对话、与著名作家面对面、2024出版品牌影响力大会、2024年度少儿出版市场年会、广西出版传媒集团第一届作者大会等7场重点专业活动，共展出3万多种、100多万册图书出版物。

在本次图书文化周开幕式上，中国外文局与广西出版传媒集团、香港和平图书有限公司、缅甸亚洲名望媒体集团、越南芝文化股份公司、柬埔寨高棉出版社签署合作协议，构建中国主题图书国际合作出版协作机制，为中国与东盟国家的出版合作提供更广阔的空间。

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