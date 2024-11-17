人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国—东盟国家加强图书文化交流合作

2024年11月17日04:18 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报南宁11月16日电  （记者庞革平）16日，2024中国—东盟图书文化周在南宁国际会展中心启幕。本次图书文化周为期4天，首次采用中国和东盟国家联展的方式举办，在南宁市设主会场，桂林市设分会场，并在马来西亚、新加坡、泰国、越南4个东盟国家的华文书店、文化中心等开展形式多样的图书联展活动。

　　本次图书文化周主会场设置主题出版物展区、中国出版“走出去”成果展区、进口原版图书展区、动漫电竞展区、非遗与工美文创展区、广西与东盟国家世界文化遗产摄影作品展区等10个主题展区，举办中国—东盟文化遗产主题对话、与著名作家面对面、2024出版品牌影响力大会、2024年度少儿出版市场年会、广西出版传媒集团第一届作者大会等7场重点专业活动，共展出3万多种、100多万册图书出版物。

　　在本次图书文化周开幕式上，中国外文局与广西出版传媒集团、香港和平图书有限公司、缅甸亚洲名望媒体集团、越南芝文化股份公司、柬埔寨高棉出版社签署合作协议，构建中国主题图书国际合作出版协作机制，为中国与东盟国家的出版合作提供更广阔的空间。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部