人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

应对气候变化南南合作高级别论坛在COP29中国角举行

2024年11月17日03:10 | 来源：新华网
小字号

新华社巴库11月16日电（记者刘恺 赵冰）应对气候变化南南合作高级别论坛15日在《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）中国角举行。论坛旨在凝聚南南国家气候行动共识，深化“一带一路”应对气候变化南南合作，携手推进绿色低碳的现代化进程。

中国生态环境部部长黄润秋在致辞时表示，当前，国际形势复杂多变、全球经济复苏乏力、极端天气灾害频发、气候危机现实紧迫，唯有积极践行真正的多边主义、加强国际合作，才能重振全球经济、应对气候危机、实现全球可持续发展目标。长期以来，中国作为负责任的发展中国家，坚持实施积极应对气候变化国家战略，坚定落实碳达峰碳中和目标，积极落实应对气候变化的“十百千”倡议。近年来，中国扭转了二氧化碳排放快速增长的态势，新能源装机规模、新能源汽车产销量均居世界第一。未来，中方将继续加强应对气候变化南南合作，尽己所能为相关发展中国家应对气候变化提供支持。

当天，中国生态环境部与尼日利亚环境部签署应对气候变化南南合作谅解备忘录，合作建设尼日利亚莱基低碳示范区。

联合国副秘书长兼联合国项目事务署执行主任豪尔赫·莫雷拉·达席尔瓦、《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔、COP29首席执行官埃尔努尔·索尔塔诺夫、国际原子能机构副总干事刘华、联合国儿童基金会副执行主任凯蒂·范德海登、联合国南南合作办公室主任迪玛·哈提卜等中外嘉宾出席论坛。COP29中国代表团团长、生态环境部副部长赵英民主持论坛。

本次论坛由中国生态环境部对外合作与交流中心、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心及烟台市人民政府共同主办，是中国代表团自2011年以来举办的第十二届应对气候变化南南合作高级别论坛。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部