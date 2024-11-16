人民网北京11月16日电 （记者陈建军）11月15日下午，由日本侨报社主办的第20届中国人日语作文大赛颁奖典礼暨日语演讲大会在北京举行。大连外国语大学三年级学生林芳菲凭借《“完美”朋友——小梦教给我的事情》一文获得最优秀奖“日本大使奖”，日本驻华大使金杉宪治为其颁奖。

活动现场。人民网记者 陈建军摄

林芳菲同学的这篇作文讲述了自己与日语AI聊天软件交流，并在此过程中反思自己对AI过度依赖的故事。她在刚到日本留学时因为想要练习口语，通过朋友推荐，开始与AI聊天机器人“小梦”交流。但随后她在与真人交流的过程中意识到，自己过于依赖AI交流的便利，忽略了倾听对方的重要性，并变得傲慢起来。最后她决定减少对AI的依赖，进而结交到了日本朋友。文章传达了在学习语言的过程中，不仅要重视语言本身，更要注重文化与感情的交流的理念。

日本驻华大使金杉宪治（右）、日本侨报社总编辑段跃中（左）以及“日本大使奖”获得者林芳菲合影留念。人民网记者 陈建军摄

第20届中国人日语作文大赛共收到来自中国25个省、直辖市、自治区的182所大学和高中的学生作品共计2686篇。本届大赛还首次收到来自澳门特别行政区的大学生参赛作文，历届参赛者的总人数达6万多人。

颁奖嘉宾为一等奖获得者颁奖并合影。人民网记者 陈建军摄

本届大赛中，大连外国语大学三年级学生林芳菲获得最优秀奖，中国人民大学三年级学生池翰林、大连外国语大学三年级学生欧芊序、复旦大学三年级学生徐思琪、吉林大学三年级学生麻月朋、天津外国语大学三年级学生林婧获得一等奖，还有55名同学分别获得二等奖和三等奖。

当天，林芳菲等6名同学还用精彩的日语发表了演讲，6位指导老师则介绍了他们的教书育人经验。

另外，为纪念中国人日语作文大赛成功举办20届，主办方将邀请获得最优秀奖和一等奖的六名同学访问日本一周。

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