人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

沙特百科外文版于北京全球首发

2024年11月16日15:51 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜11月15日电 （记者管克江）正在中国访问的沙特媒体大臣萨勒曼·多萨里15日在北京举行的“中沙之夜”活动上，宣布沙特百科外文版全球首发，并将中文列为首个外语版本。150余位中沙各界人士出席活动。

活动上，沙特百科主编哈米德·阿尔沙赫里代表沙特百科与五洲传播出版传媒有限公司、易达资本、微博、百度百科和界面·财联社五家中方合作伙伴签署了战略合作协议。

萨勒曼·多萨里表示，沙特“2030愿景”和中国提出的共建“一带一路”倡议高度契合，期待沙中媒体和产业机构等开展更深入交流合作，增进彼此了解，共享投资机遇，为沙中人民建设共同繁荣的未来。

作为沙特媒体部的战略合作伙伴，易达资本创始管理合伙人李晋吉表示，期待与各方伙伴一起，共同助力沙特百科等项目发展，帮助中沙企业抓住合作机遇，为两国长期友好合作贡献力量。

“中沙之夜”上中沙合作伙伴合影。易达资本供图

“中沙之夜”上中沙合作伙伴合影。易达资本供图

沙特百科是由沙特媒体部推出的数字百科全书，提供沙特相关的文化、社会、经济、地理和历史等方面的多媒体信息。今年2月，沙特百科正式上线。

(责编：王禹蘅、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部