人民网迪拜11月15日电 （记者管克江）正在中国访问的沙特媒体大臣萨勒曼·多萨里15日在北京举行的“中沙之夜”活动上，宣布沙特百科外文版全球首发，并将中文列为首个外语版本。150余位中沙各界人士出席活动。

活动上，沙特百科主编哈米德·阿尔沙赫里代表沙特百科与五洲传播出版传媒有限公司、易达资本、微博、百度百科和界面·财联社五家中方合作伙伴签署了战略合作协议。

萨勒曼·多萨里表示，沙特“2030愿景”和中国提出的共建“一带一路”倡议高度契合，期待沙中媒体和产业机构等开展更深入交流合作，增进彼此了解，共享投资机遇，为沙中人民建设共同繁荣的未来。

作为沙特媒体部的战略合作伙伴，易达资本创始管理合伙人李晋吉表示，期待与各方伙伴一起，共同助力沙特百科等项目发展，帮助中沙企业抓住合作机遇，为两国长期友好合作贡献力量。

“中沙之夜”上中沙合作伙伴合影。易达资本供图

沙特百科是由沙特媒体部推出的数字百科全书，提供沙特相关的文化、社会、经济、地理和历史等方面的多媒体信息。今年2月，沙特百科正式上线。

(责编：王禹蘅、吴成良)