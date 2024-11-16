人民网东京11月15日电 （记者朱玥颖）日前，由日本旅行业协会（JATA）发起，中国驻东京旅游办事处与上海市文化和旅游局协办的“2024日本出境游促进委员会海外研讨会”在上海成功举行。来自中国驻东京旅游办事处、日本旅行业协会、阪急交通社、日本旅行株式会社、日本交通公社（JTB）、日本HIS国际旅行社等相关机构和大型旅行社的19名代表和高管参加了研讨会，并在上海进行了深入考察和交流。

为期三天的活动中，访华团成员们不仅登上了中国之巅——上海中心大厦，俯瞰这座现代都市的壮丽全景，还探访了历史悠久的豫园，感受上海的文化韵味。他们漫步于繁华的南京路步行街，体验了上海的商业活力，并在夜幕降临时，乘坐黄浦江游轮，沉醉于外滩美景。

搭乘游轮夜游黄浦江。中国驻东京旅游办事处供图

此外，访华团成员们还与上海春秋旅行社、上海国际旅行社、上海航空国际旅行社等上海本土大型旅行社高管进行了富有成效的交流和对话。双方就日本至中国的出境旅游现状，以及所面临的挑战进行了深入交流，并在进一步开拓日本赴华旅游市场方面达成了广泛共识。中国驻东京旅游办事处的代表在交流中也针对赴华签证办理的现状及相关事宜，为成员们提供了详尽的介绍与说明。

考察上海春秋旅行社。中国驻东京旅游办事处供图

通过紧凑和充实的研讨和考察活动，访华团成员们全方位、多角度、深层次地体验与了解了上海作为入境旅游热门目的地的魅力，以及上海在加大入境旅游扶持、鼓励旅游产品创新、提升入境支付与入园便利化等方面所采取的重大举措和实际成效。行程结束后，大家纷纷表示，对促进日本至上海乃至全中国入境旅游市场更加充满信心，回国后将在各自公司内部广泛分享此次考察成果，全力推动赴华旅游产品的创新与开发。大家一致认为，此次活动不仅加深了中日两国旅游业界的相互沟通和了解，更为两国未来的旅游交流合作搭建了良好平台。

(责编：王禹蘅、吴成良)