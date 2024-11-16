人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴库气候大会能源主题日发布新能源可靠替代报告

2024年11月16日14:26 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴库11月15日电（记者安晓萌）当地时间15日，全球能源互联网发展合作组织在阿塞拜疆首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）能源主题日发布《新能源可靠替代促进全球碳中和》报告，为清洁能源开发利用提出新方案。

　　全球能源互联网发展合作组织与阿塞拜疆能源部等当天在COP29“能源/和平、救济与恢复”主题日联合举办“推进新能源可靠替代，加快全球气候行动”主题活动。全球能源互联网发展合作组织在主题活动上发布《新能源可靠替代促进全球碳中和》报告，针对全球不同地区的资源禀赋和发展阶段差异，提出新能源可靠替代落地的“八大典型模式”和“六大关键技术”，以全球能源互联网碳中和方案推进能源转型、实现《巴黎协定》温控目标。

　　全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安在活动上指出，推动可再生能源倍增发展是一项系统工程，涉及能源开发、配置、利用各个环节。全球能源互联网是一套具有普适性的能源转型系统方案，其理念的核心是构建清洁主导、电为中心、互联互通、智慧高效的现代能源体系，推动能源生产清洁化、消费电气化、配置广域化、业态数字化。

　　联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生表示，加快能源国际合作，推动能源互联互通对于实现全球清洁能源高效开发利用非常关键。

　　全球能源互联网发展合作组织于2016年成立，是中国发起成立的首个能源领域国际组织，其宗旨是推动构建全球能源互联网，以清洁和绿色方式满足全球电力需求。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部