新华社巴库11月15日电（记者安晓萌）当地时间15日，全球能源互联网发展合作组织在阿塞拜疆首都巴库举行的《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）能源主题日发布《新能源可靠替代促进全球碳中和》报告，为清洁能源开发利用提出新方案。

全球能源互联网发展合作组织与阿塞拜疆能源部等当天在COP29“能源/和平、救济与恢复”主题日联合举办“推进新能源可靠替代，加快全球气候行动”主题活动。全球能源互联网发展合作组织在主题活动上发布《新能源可靠替代促进全球碳中和》报告，针对全球不同地区的资源禀赋和发展阶段差异，提出新能源可靠替代落地的“八大典型模式”和“六大关键技术”，以全球能源互联网碳中和方案推进能源转型、实现《巴黎协定》温控目标。

全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安在活动上指出，推动可再生能源倍增发展是一项系统工程，涉及能源开发、配置、利用各个环节。全球能源互联网是一套具有普适性的能源转型系统方案，其理念的核心是构建清洁主导、电为中心、互联互通、智慧高效的现代能源体系，推动能源生产清洁化、消费电气化、配置广域化、业态数字化。

联合国环境规划署执行主任英厄·安诺生表示，加快能源国际合作，推动能源互联互通对于实现全球清洁能源高效开发利用非常关键。

全球能源互联网发展合作组织于2016年成立，是中国发起成立的首个能源领域国际组织，其宗旨是推动构建全球能源互联网，以清洁和绿色方式满足全球电力需求。

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