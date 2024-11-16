新华社北京11月15日电 黎巴嫩消息人士14日说，美国驻黎大使莉萨·安妮·约翰逊当天向黎国民议会议长纳比·贝里提交一份停火协议草案。路透社认为，停火谈判正显现更多进展迹象。

但是，以色列以确保停火协议落实为由，要求保留在黎巴嫩境内“行动自由”。黎方人士予以拒绝，认为这一要求“过分”。

这是11月9日在黎巴嫩首都贝鲁特南郊拍摄的以军空袭后的废墟。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

传美国提交书面草案

路透社14日以黎巴嫩两名政界人士为消息源报道，美国大使约翰逊向贝里提交的停火草案，是美国政府数周来首次以书面形式就以色列与黎真主党停火提出方案。按照其中一名消息人士的说法，这一草案将得到黎巴嫩方面重视。

《以色列时报》报道，贝里是黎巴嫩真主党的政治盟友，通常充当西方与真主党进行外交沟通的渠道。他也是黎以停火谈判的一线参与者。

美国驻黎大使馆一名发言人说：“达成外交协议的努力一直在进行。”

以色列外交部长吉德翁·萨尔当天与法国外长让-诺埃尔·巴罗通电话时说，停火努力取得“进展”。据以色列外交部介绍，萨尔强调，任何协议都必须确保可落实，包括真主党武装撤出黎南部边境，并阻止真主党经由叙利亚继续获得武器。

黎总理纳吉布·米卡提10月下旬就尽快达成停火表达乐观。据以色列公共广播公司报道，美方提议，以色列与真主党临时停火60天，其间黎政府军部署至黎南部边境并在那里收缴真主党武器，以军在7天内撤出并停止军事行动；60天后，以黎双方在美国斡旋下谈判，以全面落实联合国安全理事会1701号决议并解决边境争端。

2006年7月，黎真主党和以色列爆发大规模交火，安理会同年8月通过1701号决议，要求黎以双方停止冲突。

似显现更多积极迹象

联合国分管维和事务的副秘书长让-皮埃尔·拉克鲁瓦14日结束对黎巴嫩的访问时说，一旦停火协议达成，联合国有意增加联合国驻黎巴嫩临时部队人手，以更好支持黎巴嫩政府军，但这支维和部队不会直接强制执行停火。

11月6日傍晚，在黎巴嫩首都贝鲁特南郊，以军空袭后烟雾升起。新华社发（比拉尔·贾维希摄）

拉克鲁瓦强调，联黎部队要真正发挥作用，前提是各方完全尊重并完全执行1701号决议。

米卡提10月接受法新社采访时说，黎巴嫩政府准备在停火后把部署在南部的政府军人数从大约4500人增至最少1.15万人。

以色列指责真主党在1701号决议通过后继续在黎南部边境保留武装，黎巴嫩方面则指责以色列战机侵犯黎领空，同样违反1701号决议。

按照路透社说法，另一个积极迹象是，黎政府高级官员阿里·哈桑·哈利勒13日晚接受卡塔尔半岛电视台采访时说，黎政府谈判代表10月底与来访的美国总统特使阿莫斯·霍克斯坦就停火协议达成“一些文本”，正在等待霍克斯坦带回以色列方面的意见，继而达成草案。

哈利勒说，黎政府已准备“准确”执行1701号决议，并不反对美国或法国参与监督停火。

黎方拒绝“过分”要求

以色列能源部长、以安全内阁成员埃利·科亨14日说，以色列比本轮冲突开始后的任何时候都更接近于达成一份停火协议，但以色列必须保留一旦协议遭违反、以方可在黎巴嫩境内行动的自由。这是以方坚持的一项关键要求。

这是10月16日在黎巴嫩南部城镇加纳拍摄的遭摧毁的建筑。新华社发（阿里·哈希绍摄）

按照科亨说法，如果真主党武装重返黎南部边境，以色列可随时予以打击。哈利勒在13日的采访中拒绝了这一无视黎巴嫩主权的要求。

一些黎巴嫩官员告诉路透社，以方还没有正式向黎政府提出上述要求，黎巴嫩政府会予以拒绝，这种要求“过分”。

路透社报道，美国民主党政府正寻求在明年1月卸任前结束巴勒斯坦、黎巴嫩和以色列之间的冲突，但时间所剩不多。《华盛顿邮报》报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡试图优先在黎巴嫩达成停火，目的是给美国共和党政府在上任伊始送上一份“外交大礼”，以方预期后者会强力支持以色列。

停火谈判的同时，以色列本周恢复并加强对黎南部的地面进攻，截至14日，连续三天密集空袭黎首都贝鲁特南郊真主党目标，并轰炸黎东部和南部等地区。（胡若愚）

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