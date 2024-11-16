人民网北京11月15日电 （记者赵益普）11月14日，第二届全球海斗深渊生物地质环境国际会议在海南省三亚市举行。此次会议由中国科学院深海科学与工程研究所主办，来自巴西、法国、新西兰、美国、智利等国的近20位深海领域专家学者参会。中国21世纪议程管理中心、科技部国际科技合作中心等机构代表及海南省和三亚市相关部门负责人出席会议。

第二届全球海斗深渊生物地质环境国际会议现场。中国科学院深海科学与工程研究所供图

会议围绕全球海斗深渊地质、生物与环境等主题进行学术交流及合作探讨。据了解，海斗深渊（简称深渊）专指海洋中深度大于6000米的深海区域。全球共有37条深渊，深渊环境以压力大、温度低、永久黑暗、构造活跃、地震密集、生命奇特为特点，代表地球科学尤其是海洋科学的最新前沿领域。受深海探测技术限制，目前学术界对深渊生命、环境和地质过程的了解十分有限。

智利康赛普西翁大学千年海洋研究所教授奥斯瓦尔多·乌鲁奥亚会议期间表示，智利和中国在海洋领域交流合作密切，智利希望借助此次会议，寻找同中国及其他国家关于深渊领域研究合作的机会，特别是关于智利阿塔卡马海沟的研究与合作。

新西兰国家水与大气研究所博士阿什利·罗登说：“两年前，我们与中国科学院深海科学与工程研究所进行了一次非常成功的合作，共同下潜至1万米的克马德克海沟。目前，我们正在共同进行大量的研究，并共同撰写科学研究报告。”罗登介绍，2025年双方还将再次合作，对新西兰的另一条海沟进行取样研究。

第二届全球海斗深渊生物地质环境国际会议现场。中国科学院深海科学与工程研究所供图

近年来，依托“奋斗者”号全海深载人潜水器，我国深渊科学研究工作取得积极进展。中国科学院深海科学与工程研究所牵头发起并实施了以我国为主导的“全球深渊深潜探索计划”，目前已完成马里亚纳、雅浦、克马德克等8条全球主要海沟深渊的载人深潜科考，创造了多项世界载人深潜作业和科考新纪录，并在深渊/深海地质、生命与环境科学领域取得了一系列原创性重大发现和科考成果。

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