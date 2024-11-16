新华社重庆11月15日电（记者赵宇飞、樊曦）新纪录！15日上午10时20分，随着X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）驶出重庆团结村中心站，中欧班列累计开行突破10万列。

2011年3月，中国第一列中欧班列从重庆始发，标志着中国向西直达欧洲的陆路国际贸易大通道全线贯通。

新丝路上，“钢铁驼队”跨越新里程：累计开行10万列，发送货物超1100万标箱、货值超4200亿美元；年开行数量由2016年的1702列增加到2023年的超1.7万列；通达25个欧洲国家的227个城市以及11个亚洲国家的100余个城市，服务网络基本覆盖亚欧大陆。

11月15日，X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）顺利发车。新华社记者 唐奕 摄

“带货”更强——

翻开第10万列的货单，笔记本电脑等电子信息产品、汽车整车及零配件、机械工业配件、家用电器等货物品种丰富。

从班列开行之初，货物单一为IT产品，到全球“带货”，已涵盖服装鞋帽、汽车及配件、食品、化工品、机械设备等5万余种。

11月15日，X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）等待发车。新华社记者 张子彧 摄

物流更畅——

多式联运“丝滑”衔接、产品通关畅通便捷、特色服务丰富贴心……中欧班列已成为广受欢迎的国际公共产品。

每周稳定开行17列境内外全程时刻表中欧班列，中国段、宽轨段、欧洲段顺畅交接；定制化班列越开越多，新能源汽车、跨境电商、木材、茶叶等特色班列带来丝路繁华；中欧班列门户网站上线，集全程保险、货物信息追踪等于一体的“一站式”综合服务平台，推动国际联运提质增效。

11月15日，X8083次中欧班列（重庆—杜伊斯堡）等待发车。新华社记者 张子彧 摄

合作愈深——

中欧班列不仅是物流通道，更是“一带一路”合作共赢样本。

穿越崇山峻岭，重庆的新能源汽车、江西赣州的家具等地方特色产品走向世界；波兰牛奶、荷兰奶酪、西班牙红酒等共建国家商品更快捷地进入中国市场……

得益于中欧班列，成渝地区汇聚全球要素资源，发展成为电子信息、新能源汽车产业基地；二连浩特作为中欧班列中通道的重要口岸城市，当地仓储、运输、货代等相关服务业快速崛起……

得益于中欧班列，哈萨克斯坦农产品物流加工园区与中欧班列形成联动，进一步扩大农产品出口规模；德国杜伊斯堡港吸引了上百家物流企业落户，创造出2万多个就业机会……

“从0到10万列，中欧班列跑出加速度，助推我国内陆地区高水平对外开放，为共建国家创造发展新机遇，已成为高质量共建‘一带一路’的生动例证。”北京大学国际关系学院教授翟崑说。

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