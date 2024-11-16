新华社布加勒斯特11月15日电（记者张改萍）中国和罗马尼亚建交75周年学术论坛15日在罗首都布加勒斯特的罗马尼亚科学院大礼堂举办。

此次活动由中国驻罗马尼亚大使馆与罗马尼亚科学院联合主办，并得到中国科学院、中国社会科学院和“一带一路”国际科学组织联盟的支持。中国驻罗马尼亚大使韩春霖、罗马尼亚外交部亚太和拉丁美洲司公使安德烈·哈泰加努、罗马尼亚科学院副院长马里乌斯·安德鲁等百余人出席活动。

韩春霖在致辞中表示，近年来随着“一带一路”倡议和中国-中东欧国家合作的深入推进，中罗科研合作日益紧密，展现出广阔的合作前景。中方愿与罗方共同努力，在基础研究、新兴技术等领域深化合作，共同推动开放创新，为全球科技治理提供公共产品，为构建人类命运共同体注入创新动力。

安德鲁表示，论坛为两国科学家提供了加强合作的良机。罗中在气候变化、人工智能等全球性议题上的研究具有互补性，双方应共同提出更具雄心的合作目标，推动合作向更高层次发展。

在论坛上，中罗学者围绕人工智能、气候变化及中西方文化交流三个主题进行深入探讨，举办了6场专题讲座，展示双方在相关领域的研究成果并讨论未来合作的具体方向。

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