新华社布拉柴维尔11月15日电（记者郑扬子）刚果（布）卫生部长吉尔贝·莫科基14日说，刚中卫生健康合作硕果累累，刚政府和人民始终铭记中方的善举。

中国驻刚果（布）使馆14日晚在刚首都布拉柴维尔举办庆祝中刚建交60周年卫生健康合作招待会，莫科基在会上向圆满完成任务的中国第30批援刚果（布）医疗队颁发荣誉证书，并表示愿同中方携手努力，推动两国卫生健康合作成果惠及更多民众。

世卫组织驻刚代表樊尚·多苏·索吉努、中国驻刚大使李岩及第30和第31批援刚医疗队成员等出席招待会。

第30批援刚医疗队队长杨廷双在会上发言说，截至目前，全队已为数千名当地患者看诊治疗，为数百名患者开展手术。第31批医疗队队长王志涛表示，中国医疗队将继续坚守承诺，服务中刚卫生合作，促进中刚人民友谊。

李岩说，57年间，中国派遣近千名医疗队员来刚，为近500万民众提供高水平医疗服务，谱写中刚友谊动人佳话。双方将深化中非合作论坛等框架下医疗卫生合作，推动构建人类卫生健康共同体。

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