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多国嘉宾：中非合作论坛助力共同繁荣

2024年11月16日09:23 | 来源：新华网
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　　新华社基加利11月15日电（记者 吉莉）多国政要及专家学者在14日举行的以“中非合作论坛24年：推动中非合作”为主题的线上研讨会上表示，自2000年成立以来，中非合作论坛在推动中非关系发展、促进共同繁荣方面发挥了重要作用。

　　此次研讨会由中国驻卢旺达大使馆与卢旺达资深媒体人杰拉尔德·姆班达联合举办，吸引了来自中国、卢旺达、索马里、巴基斯坦、尼日利亚、肯尼亚等多国政要及专家学者参加。

　　索马里前副总理迈赫迪·古莱德表示，中非合作论坛在促进非洲基础设施建设、医疗、数字化等多个领域发挥重要作用，对非洲《2063年议程》的实施提供了重要支持。他强调非中合作“不仅在经济层面具有深远影响，更体现在相互尊重和对共同目标的追求上”。

　　巴基斯坦－中国研究所主席穆沙希德·侯赛因说，中非合作始终秉持和平发展、互利共赢和包容性原则。“一带一路”倡议为非洲发展带来了新机遇。

　　中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文指出，中非合作论坛在过去24年里不仅推动了中非合作，也对全球发展产生了积极影响。“中非合作论坛是一个促进历史进步的平台，为中非关系的可持续发展提供了坚实基础。”

　　中国驻卢旺达大使王雪坤在发言中说，依托中非合作论坛平台，中国已经同非洲国家共同实施“十大合作计划”“八大行动”“九项工程”，今年推出的“十大伙伴行动”将推动中非务实合作迈上新台阶。他表示，中国将继续与非洲各国一道，落实论坛成果，推动中非现代化发展。

　　与会嘉宾一致认为，中非合作论坛是深化中非合作的重要机制，不仅为中非共同发展提供了平台，还为全球南南合作树立了典范。此外，嘉宾们还就落实中非合作论坛北京峰会成果、拓展中非合作提出建议。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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