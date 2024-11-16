人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

李鸿忠率全国人大代表团访问洪都拉斯

2024年11月16日09:05 | 来源：新华网
小字号

新华社特古西加尔巴11月15日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长李鸿忠11月13日至15日率全国人大代表团访问洪都拉斯。在特古西加尔巴，李鸿忠拜会洪都拉斯总统卡斯特罗，同国民议会主席雷东多举行会谈。

李鸿忠表示，此访目的是推动落实习近平主席和卡斯特罗总统达成的重要共识。中洪建交一年多来，在两国元首引领下，双边关系实现跨越式发展，展现广阔前景。中方始终从增进两国人民福祉的长远角度看待中洪关系，坚定支持洪方维护主权独立、促进发展和改善民生，使两国成为相互尊重、平等互利、共同发展的好朋友、好伙伴。相信洪方将恪守一个中国原则，在涉及中方核心利益和重大关切问题上给予支持。中国全国人大愿同洪国民议会加强多层次、多领域、多形式交流，积极为深化务实合作和人员往来营造良好法治环境，厚植两国友好的民意基础，助力中洪关系健康稳定发展。

洪方表示，同中国建交是洪都拉斯作出的正确选择，得到越来越广泛、坚实的民意支持。洪高度重视发展对华关系，坚定坚持一个中国原则，愿同中方一道努力，不断增进政治互信，着力加强经贸、投资等领域务实合作，密切政党、立法机构、地方和人文交流，推动两国关系持久发展、不断深化，结出更多丰硕成果。

(责编：岳弘彬、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部