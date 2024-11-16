本报记者 颜 欢 杨 一 宋亦然

秘鲁钱凯港码头繁忙景象。

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秘鲁教育部与中资企业合作对偏远地区学生提供培训。

秘鲁教育部供图

在中企承建的秘鲁库斯科圣安东尼奥国立大学升级改造项目施工现场，中秘两国建设者合影。

水 源摄

秘鲁特鲁希略市一家农场内，工人们在采摘蓝莓。

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钱凯港俯瞰图。

丘 艳摄

当地时间11月14日晚，习近平主席同秘鲁总统博鲁阿尔特在利马总统府以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。

“‘从钱凯到上海’，我们正在见证的，不仅是共建‘一带一路’倡议在秘鲁的生根开花，也是一条新时代亚拉陆海新通道的诞生。”习近平主席指出，短短几年时间里，一座现代化的港口拔地而起，令人振奋和鼓舞。钱凯港不仅是深水良港，还是南美首个智慧港口和绿色港口，建成后将为秘鲁带来丰厚收益，创造大量就业机会，有力巩固秘鲁衔接陆海、联通亚洲和拉美的门户地位。

“这对秘鲁来说是一个历史性时刻”

当天，阳光明媚，秘鲁首都利马以北约80公里的钱凯港海水湛蓝。来自中秘两国的300多名嘉宾、记者早早抵达现场，翘首期待开港时刻。

随着两国元首下达指令，宣布“开港！”，停靠在钱凯港的中远“秘鲁轮”“新上海轮”分别开始卸装作业，“腾飞轮”鸣笛远航，无人集装箱卡车忙碌穿行。

现场响起热烈掌声。庆贺彩带从两艘货船上飞出，中国舞龙舞狮队和秘鲁民俗表演同时登场，每一位参与者的激动之情溢于言表。

“秘中两国元首共同出席钱凯港开港仪式，让我们深感荣幸。这对秘鲁来说是一个历史性时刻，意味着更多发展机遇。”秘鲁钱凯市市长胡安·阿尔贝托·阿尔瓦雷斯对本报记者表示，钱凯港开港运营将加快区域和全球物流业的发展。现代化的钱凯港将为秘鲁创造大量经济效益，带来更多就业岗位，促进发展，造福当地人民。

中远海运集团副总经理张勇表示，中秘两国元首以视频方式共同出席开港仪式，令港口建设者十分激动，“今天是钱凯港的大日子。港口建设得益于3700名建设者1241天的辛勤奋战。我们要和秘方一起，把钱凯港建设好、管理好、运营好，不断提升钱凯港运能运力，为促进南美地区与中国的互联互通贡献力量。”

钱凯港建成前，由于秘鲁没有可以停靠大型集装箱船舶的港口，亚洲等地区发往南美地区的大宗货物需要在墨西哥、巴拿马等地停靠中转，产品分装后才能运送到秘鲁等国，货运成本比较高，时间比较长。随着钱凯到上海双向直航航线开通，中秘间单程海运时间将缩短至23天，节约20%以上的物流成本，将极大提升贸易便利性。

出席开港仪式的秘鲁交通部副部长伊斯梅尔·苏塔表示，这是秘鲁港口建设和商贸发展的里程碑，是秘中双方共同努力的成果。“钱凯港将让秘鲁更好地融入全球经济，助推秘鲁经济长期可持续发展，并给数百万秘鲁人的生活带来积极影响。”

“钱凯港开港是一个新的开始。”船东代表、新加坡航运欧美区执行董事塞尔吉奥·斯皮诺萨说，船运企业期待钱凯港为全球物流运输提供更多便利。

现场报道开港仪式的《秘鲁人报》记者路易斯聆听两国领导人的致辞后表示：“期待吞吐量巨大的港口为包括秘鲁在内的地区国家带来经贸发展新机遇。”

随着钱凯港开港，“新上海轮”将载着秘鲁的蓝莓、葡萄、牛油果驶向中国上海，来自中国的新能源汽车、锂电池和太阳能电池等产品也将通过钱凯港进入秘鲁市场。

“中秘共同打造的智慧港、绿色港”

近年来，随着钱凯港建设不断推进，港口所在的钱凯市愈加热闹起来。

中午时分，市中心广场上人来人往。不时有人问记者：“你们是建设港口的中国人吗？”万里之外的上海已是当地人耳熟能详的地名，几乎人人都知道钱凯港这座巨型港口可以将产品直接运往中国。

钱凯港带来的变化随处可见。便利店店员多拉·雷特吉·巴斯克斯说，最近来钱凯市的游客变多了，其中不少人都是“慕钱凯港之名而来”。他期待港口开通运营后带来更多物美价廉的进口商品，也将当地特产出口到更多、更远的地方，“钱凯港一定会带动这里发展繁荣”。项目承建企业中国港湾—中交四航局联合体的员工王勤对记者说：“当地居民都知道，这座港口对于秘鲁经济发展有多重要。”

钱凯港共建设4个泊位，其中1号和2号为散货泊位，3号和4号为集装箱泊位，可停靠容量1.8万标箱的大型集装箱船，设计年吞吐量100万标箱，散货年吞吐能力可达600万吨。目前，秘鲁全年货物吞吐量约为2000万吨，集装箱年吞吐量为265万吨。钱凯港将大幅提升当地货物运输水平和效率，促进秘鲁进出口贸易增长，带动区域发展。

中远海运港口秘鲁钱凯公司副总经理冈萨洛·里奥斯告诉记者，钱凯港是拉美物流链的关键一环。秘鲁计划围绕钱凯港推进全国范围内的陆路交通基建，未来可能延伸至巴西。有钱凯港这样的区域性港口枢纽，加上航运公司和生产商的共同努力，秘中、拉中之间的物流将显著增加。“新一代钱凯人拥有这样的发展机遇特别幸运。钱凯港将成为这里发展和进步的一大引擎。”里奥斯说。

排列整齐的蓝色岸桥正繁忙运作，30余辆智能集装箱卡车将到港集装箱运送到港区堆场。“这是拉美地区新的枢纽港和太平洋门户港，也是中秘共同打造的智慧港、绿色港。”中国港湾—中交四航局联合体项目部执行经理刘轩源说，港口主要运输设备均为纯电驱动，搭载先进生产管理系统和设备控制系统，可以减少岸桥、自动化轨道吊的空耗，达到节能减排效果。

在紧邻港口的圣罗莎湿地，一群鲣鸟展翅飞翔。远方安第斯山脉绵延，附近民居色彩绚烂。“钱凯港是秘鲁国内唯一在居民聚集区建设的项目。我们在建设港口的同时，注重保护周边湿地生态，项目建设与环境保护同步开展。”钱凯港健康、安全和环境部经理伊芙琳·莉兹贝斯告诉记者，项目每两个月进行一次物种监测，定期进行湿地保护，还会组织附近居民参加环保培训。

2022年，南太平洋岛国汤加海底火山喷发，引发的异常巨浪波及秘鲁，导致附近海域的一艘船发生石油泄漏事故。“得益于钱凯港项目建起的防波堤，受污染的海水并未进一步向北扩散，但一些被石油污染的企鹅、海豹和其他鸟类抵达了这片区域。”莉兹贝斯说，中方项目部立即联系动物保护专家，对这些动物进行急救和护理，待它们恢复健康后放归自然。在圣罗莎湿地迄今发现的73种鸟中，有不少是在项目建设过程中登记的。

“拉美地区整体竞争力将得到提升”

从钱凯港向北400余公里，沿海城市特鲁希略因钱凯港的建设而热闹起来。在秘鲁国际果蔬供应商甘博仙的农场里，超过2万名熟练的采摘工人将新鲜的蓝莓摘下，分装成250克的包装规格产品，在附近工厂完成装箱等工作后，将通过冷链运往中国市场。

甘博仙秘鲁生产服务经理费德里克·马吉奥说，甘博仙的水果自2009年开始进入中国市场。目前，仅特鲁希略种植区就有约20%的蓝莓出口中国市场，以往蓝莓运输到中国约需要45天。“随着钱凯港一期工程建成并投入使用，这段跨越山海的旅程将缩短至少10天。”费德里克·马吉奥说。

农场里设有两条中国市场专用流水线。为保障蓝莓经过长途海运抵达中国市场时仍然新鲜，工人需要在蓝莓长至七成熟时采摘、装箱、发货。10天的时间差，能让高品质的蓝莓以更好的成熟度在中国上市，并有机会分销至更多中国城市。马吉奥说：“钱凯港开港后，我们运往中国的蓝莓数量会更多、品质会更好。我们计划扩大种植面积，以满足中国市场的需求。”

“秘中刚刚签署自贸协定升级议定书，钱凯港开港意味着来自两国的优质产品能更快地进入彼此市场。”秘鲁出口商协会副主席拉菲尔·德尔·坎波说，“随着‘从钱凯到上海’这一陆海新通道的开辟，两国人民都将享受自贸协定升级带来的红利。”

秘鲁周边国家也非常关注钱凯港开港。哥伦比亚《共和国报》认为，钱凯港不仅为秘鲁，也将为其他拉美国家带来发展机遇，促进拉美与亚洲的经济一体化，推动秘鲁周边国家开发新的贸易路线并拓展进入全球市场的渠道，“拉美地区整体竞争力将得到提升”。

“钱凯港将成为世界级物流中心，促进拉美与亚洲的经济贸易一体化，建立更为现代高效的贸易体系。”亚太经合组织工商咨询理事会墨西哥候任代表阿古斯丁·加西亚认为，钱凯港项目充分展现了中国与拉美国家合作的意愿，将为本地区企业提供更好融入亚洲产业链供应链的重要机遇，为建设拉中命运共同体作出重要贡献。

“从钱凯到上海”，不仅是一条商品物流航道，更是一条促进中秘和中拉共同发展的繁荣之路。未来，钱凯港将赋能包括中秘两国在内的太平洋沿岸经济体共同发展，为各国人民带来更多触手可及的获得感和幸福感。

（本报记者谢佳宁参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月16日 05 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)