本报里约热内卢11月15日电 （记者曹师韵）11月14日，人民日报和巴西媒体“携手推动构建中巴命运共同体”联合采访成果分享会在巴西里约热内卢举行。来自人民日报和巴西《商业观察报》《伯南布哥州日报》《巴西日报》、巴西247新闻网、里约热内卢天主教大学、巴西外贸商会联合会、里约科帕卡巴纳要塞乐团、中国国家电网巴西控股公司等媒体界、学术界、文化界、商界代表30余人参会。

中国驻里约热内卢总领事田敏在视频致辞中对联合采访取得的丰硕成果表示祝贺。她说，向巴西人民讲述真实的中国故事，向中国人民展现真实的巴西形象，是中巴媒体肩负的重要使命。希望两国记者再接再厉，进一步挖掘中巴友好合作故事，为赋予中巴关系新的时代内涵、携手推动构建中巴命运共同体汇聚更多信心和力量。

巴西—中国友好协会主席恩里克·达诺布雷加在致辞中表示，巴西和中国同为发展中大国，共同在世界舞台上发挥着积极作用。此次联合采访通过讲述巴中合作故事，展现两国深厚友谊，有利于增进相互理解、深化交流合作。

巴西《商业观察报》社长马科斯·德奥利维拉在致辞中表示，通过此次联合采访，巴中媒体向两国民众生动展示了携手推动构建巴中命运共同体的实际成果，也让巴西媒体深入了解了在巴中资企业融入巴西社会、为促进当地经济社会发展所作的努力，进一步推动了两国媒体的深入合作。

《 人民日报 》（ 2024年11月16日 02 版）

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