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同心所向 跨越山海（和音）

2024年11月16日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　在南半球的初夏时节，习近平主席再次对秘鲁进行国事访问。同博鲁阿尔特总统举行会谈，就双边关系和共同关心的问题深入交换意见，达成广泛共识；见证签署两国政府关于共建“一带一路”的合作规划、两国政府自由贸易协定升级议定书；以视频方式出席钱凯港开港仪式……习近平主席此访取得丰硕成果，开启了中秘全面战略伙伴关系的新篇章。

　　习近平主席一年时间里第三次同博鲁阿尔特总统会晤，体现出中秘关系的高水平。秘鲁是最早同新中国建交的拉美国家之一。半个多世纪以来，中秘关系始终稳步前行，特别是2013年建立全面战略伙伴关系以来，双边关系不断深化，务实合作成果丰硕，惠及两国人民。今年5月，秘鲁国会通过决议，宣布将每年2月1日确定为“秘中友谊日”，充分体现秘鲁人民对中国人民的友好情谊。

　　“让人民过上更美好生活是我们两国的共同追求。我们要弘扬中秘传统友谊，拓展深化各领域互利合作，赋予其新时代的内涵。”习近平主席在当地媒体发表署名文章指出。为推动两国务实合作提质升级，使中秘全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民，习近平主席提出，双方要对接发展战略，深挖合作潜力，打造务实合作新格局，加强贸易和投资“双轮驱动”，推动传统产业和新兴产业“两翼齐飞”，促进产业链和供应链“两链融通”；要统筹推进矿产能源、基础设施、交通通信等传统领域合作，拓展数字经济、人工智能、绿色航运、电动汽车、光伏产业等新兴领域合作。中方不仅将继续扩大进口秘鲁特色优质农产品，鼓励有实力的中国企业赴秘鲁投资兴业，还将鼓励中国企业参与秘鲁基础设施建设“硬联通”，推动智慧海关“软联通”，并将结合秘方发展需求，设立鲁班工坊、中文工坊，开展职业教育合作，为秘方提供本土化人才和智力技术支撑。

　　“‘从钱凯到上海’，我们正在见证的，不仅是共建‘一带一路’倡议在秘鲁的生根开花，也是一条新时代亚拉陆海新通道的诞生。”习近平主席在以视频方式出席钱凯港开港仪式时指出。钱凯港是中秘共建“一带一路”重要项目，也是南美首个智慧港口。钱凯港一期工程可以将秘鲁到中国的海运时间缩短至23天，节约20%以上的物流成本，每年为秘鲁带来45亿美元收入，创造8000多个直接就业岗位。充分发挥钱凯港区位优势，打造以钱凯港为起点的中拉陆海新通道，探索构建从沿海到内陆、从秘鲁到拉美其他国家的立体、多元、高效互联互通格局，将带动拉美和加勒比地区整体发展和一体化建设。博鲁阿尔特总统表示，“从钱凯到上海”，这条“新时代的印加古道”将架设起两大文明古国交融之桥、两个友好民族友谊深化之桥。

　　古老文明的深厚积淀，赋予中秘两国智慧和胸怀，让双方能够看清历史前进方向，顺应时代发展潮流，始终坚持平等相待、互尊互信、互学互鉴，成为不同体量、不同制度、不同文化国家团结合作的典范。双方加强在文化艺术、教育、科研、旅游、青年、文化遗产保护、考古等领域交流合作，采取更多措施便利两国人员往来，将进一步夯实双边关系发展社会民意基础。双方密切在文明古国论坛机制内合作，探讨构建全球文明对话合作网络，支持各国文明交流互鉴，将为人类文明进步作出更大贡献。双方坚持登高望远，从历史长周期把握世界大势，践行真正的多边主义，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化，共同落实好全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，有助于推动构建人类命运共同体。

　　习近平主席此访是中秘关系中的重要里程碑，将使两国人民共建共享更加持久和繁荣的未来。双方共同落实好两国元首共识，同心所向，跨越山海，必将推动中秘全面战略伙伴关系不断发展，持续增进两国人民福祉。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月16日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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