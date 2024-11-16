亚太经合组织工商咨询理事会成员、泰国商会、贸易委员会副主席甲森西·巴吞沙日前在曼谷接受新华社记者专访时表示，中国在亚太经合组织中发挥着关键作用，例证之一是中国通过不断深化与其他经济体的经贸合作，持续为亚太区域的繁荣稳定贡献力量。

甲森西说，当前全球经济增长乏力，不少国家都背负着沉重债务负担。与此同时，地缘政治冲突持续升级，贸易保护主义和逆全球化思潮呈现抬头趋势。他认为，在全球化遭遇逆风的大背景下，以推动贸易投资自由化便利化为目标的亚太经合组织的重要性进一步凸显。

在甲森西看来，作为世界第二大经济体和最大发展中国家，中国的发展为世界创造机遇。中国是亚太绝大多数经济体的主要贸易伙伴，是亚太地区经济增长的重要引擎。中国积极推动构建开放型世界经济，加强与各国经贸合作，将在进一步推动区域经济一体化中扮演关键角色。

“我认为世界需要团结协作，我们比以往更需要开放，需要更充分、更深入地了解彼此。‘关门’增加贸易壁垒没有意义，不会让任何一方受益。”甲森西说。

甲森西表示，亚太经合组织成立30多年来，在众多合作领域取得引人注目的成果。其中，工商咨询理事会致力于汇集企业界人士的意见，便于各成员经济体领导人广泛听取、采纳建议。

甲森西说，全球气候变暖、极端天气频发令各国经济受到冲击。今年以来，许多国家遭遇了严重洪水和极端炎热天气，农业生产遭到破坏，引发粮食安全问题。“我们需要在亚太经合组织这样的平台，讨论气候变化和粮食安全这些重要议题，因为这事关民计民生和全球发展稳定。”

甲森西表示，在应对全球气候变暖和能源转型方面，中国的绿色低碳发展走在全球前列，光伏、电动汽车等行业领跑全球，有效对接各国绿色发展需求，为全球可持续发展作出贡献。

“越来越多中国品牌电动汽车进入泰国市场，一方面为泰国消费者提供更多选择，另一方面也带来先进技术，助力泰国形成完整的电动汽车产业链，推动泰国绿色可持续发展。”甲森西说。

（据新华社电 记者高博、陈倩慈）

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