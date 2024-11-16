本报记者 高 乔 张 红

在第七届进博会上，秘鲁展商阿曼达正在向中国观众介绍产品。

本报记者 高 乔摄

第七届进博会巴西国家馆。

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跨越半个地球，飞行20多小时，从拉美到中国，从农场到展会，在日前举办的第七届中国国际进口博览会上，来自秘鲁、巴西、尼加拉瓜、智利等拉美国家的展商跨越山海，带着各国的特色产品亮相。秘鲁的藜麦、巴西的咖啡、洪都拉斯的白虾、尼加拉瓜的蜂蜜、智利的车厘子、厄瓜多尔的香蕉……进博会上的拉美“明星产品”，也是中国各大商超的热销之选。在拉美展商的话语中，中拉经贸合作的热络往来有了更加具体生动的景象。

“相信中国顾客会喜欢”

“来尝尝看，这是用巴西阿萨伊浆果冻干粉做的冰沙。”在第七届进博会食品及农产品展区，亚马孙巴西莓公司展台的员工热情介绍着他们的“当家”产品。一杯杯紫红色的冰沙，吸引着来往观众驻足品尝。

“感觉怎么样？你会喜欢的。吃它让人更健康。”巴西展商、亚马孙巴西莓公司首席执行官克里斯蒂亚诺·佩鲁佐·瓦卡罗热情地向本报记者介绍起阿萨伊浆果——这是巴西亚马孙地区特有的一种水果，也被叫作巴西莓，巴西人称它是“超级水果”。“阿萨伊浆果有自己独特的风味，富含抗氧化剂的同时糖分较少，是一种非常健康的食品。我们知道它在中国很热门。”克里斯蒂亚诺说。

进博会上，像克里斯蒂亚诺一样跨越万里“赴约”的拉美展商还有很多。巴西木浆生产商书赞桉诺在进博会上发布新品，秘鲁企业带来的羊驼玩具、葡萄、芒果和咖啡受到追捧，十多家智利葡萄酒、新鲜水果、海产品企业共同亮相，全球首发的智利安第斯山脉高海拔地区雪山车厘子吸引关注……收获订单、开拓市场、洽谈合作，热闹的进博会是中拉经贸合作的一个缩影。

在秘鲁展商、卡德亚尔工业和食品贸易有限公司负责人加列戈斯·因奎尔图帕·雷内·阿曼达的展台，琳琅满目的藜麦加工食品摆满展柜。麦片、饼干、各类冲剂……“这些东西够做一顿‘速食’早餐啦。”阿曼达对这次参展的各类藜麦食品非常有信心。“这几天来参观的人好多，大家好热情，现场品尝之后都很喜欢我们的藜麦饼干。我们已经决定明年继续来进博会啦，我想借助参展的机会，让我们的藜麦产品更快地进入中国市场。”

“相信中国顾客会喜欢”“我决定了要把产品引进中国市场”“有任何问题都可以随时沟通”……在进博会拉美国家相关展台，问起展商们为何到来、有何感想，他们不约而同地展现出对中国市场的信心和兴趣。

“合作是一场双向奔赴”

在西班牙语中，钱凯与上海发音相近。近年来，随着钱凯港项目推进，当地媒体经常使用“从钱凯到上海”这一朗朗上口的短语，描述未来的中拉陆海新通道。钱凯港投入运营后，秘鲁与中国之间的海运时间预计将大幅缩短，秘鲁和周边国家的产品将更顺畅高效地运往中国和亚洲地区，大幅带动拉美地区货物贸易和港口经济的发展。

“钱凯港落成，能让我们以更低的成本将产品运到中国。钱凯港和上海港虽然相隔半个地球，但是运输越来越方便，经贸联络越来越紧密。”阿曼达说。

开展3天，她的小本子里已经积累了10多家中国进口商及代理商的名片。尽管不懂中文，阿曼达仍能熟练地和中国客商交流：打开微信二维码，扫码添加好友，用软件自带的翻译功能和对方沟通。

目前，中国是拉美和加勒比地区第二大贸易伙伴和多国第一大贸易伙伴，与5个地区国家签署自贸协定，与22个国家高质量共建“一带一路”。据不完全统计，截至2023年9月，中国在拉美和加勒比地区累计实施200余项基建项目。中拉经贸合作取得的丰硕成果，正惠及双方人民。

第一次来到中国的克里斯蒂亚诺为中国的高科技产品和美丽城市景观惊叹，中国客商对阿萨伊浆果制品的喜爱，也让他兴奋不已。“目前我们的阿萨伊浆果相关制品已出口到全球数十个国家，许多中国年轻人已经是阿萨伊浆果制品的爱好者。”克里斯蒂亚诺说，“我们看到在中国市场推广产品的巨大潜力，我们想在中国发现更多机遇、获得更大发展。”

“当前，中拉年贸易额近5000亿美元，中拉经贸总体规模增长速度快，进入中国市场的拉美产品种类不断丰富。中国需要拉美的产品，拉美企业渴望进入中国市场，中拉经贸合作是一场双向奔赴。”上海大学特聘教授、拉美研究中心主任江时学接受本报记者采访时说。

“到拉美去走走看看”

据《2024拉美和加勒比地区国际贸易展望》报告预测，今年拉美和加勒比地区国际贸易逐步复苏，中国将是其出口增长最快的市场。

“中拉经贸合作的活力源泉之一，是双方的利益融合度高，中拉经贸合作具有平等、互利、开放、创新、惠民的显著特征。”中国社会科学院拉丁美洲研究所国际关系室主任、研究员周志伟接受本报记者采访时分析，一方面，中国与拉美国家的经贸合作、投资合作实实在在促进了拉美多国的经济增长、民生改善、就业增长；另一方面，随着中国民众对拉美国家的认知更加丰富全面，中国消费者对拉美产品的需求提升，拉美国家的农产品、矿产资源、手工艺品和技术产品丰富了中国市场。

“我出生在秘鲁马丘比丘，那是世界新七大奇迹之一，是深受全球游客喜爱的著名景点。在中国我感受到中国朋友对我们的热情、尊重和细致的帮助。我也希望更多中国朋友，不仅能品尝秘鲁的藜麦制品，也能亲自到拉美去走走看看，到我的家乡感受秘鲁的悠久文化。”阿曼达说。

拉美有句谚语，“真正的朋友能够从世界的另一头触及你的心灵”。如今，中拉合作从经贸、金融、基建等传统领域向能源、数字、航空航天等新兴领域不断拓展。中拉直航已成为“中拉空中丝绸之路”。中方还积极为拉方开展人力资源培训，派遣医疗和农业专家组，推广竹子、菌草等“小而美”民生项目，助力地区发展振兴。中拉深度合作、携手发展的进程还在不断推进。

“中拉经济结构互补，这也意味着未来双方经贸合作可持续性、可预期性强。目前，中国与拉美合作的方式更加多元，领域不断拓展，深度不断增加，可以预期未来中拉经贸合作仍将保持明显的增长趋势。随着更多拉美商人来到中国，更多中国游客到访拉美，更丰富的产品进入彼此市场，中拉经贸合作的活力将持续迸发。”周志伟说。

（本报记者徐佩玉、廖睿灵参与采写）

(责编：赵欣悦、袁勃)