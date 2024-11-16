新华社利马11月15日电（记者温馨 孟宜霏）11月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在利马会见加拿大外长乔利。

王毅说，你不久前来华访问，我们就改善发展中加关系深入交换意见，取得新的进展，释放了积极信号，这符合两国人民的利益。同时，中加关系发展仍不时遇到干扰，需要保持沟通，妥处分歧，维护持续改善的势头。

王毅表示，中加两国政治制度不同，这是各自人民做出的选择，植根于彼此历史文化，双方应坚持相互尊重，寻求互利共赢。中加拥有广泛共同利益，不存在根本利害冲突。希望加方同中方相向而行，客观理性看待中国发展，多做有利于双边关系发展、有利于增进人民了解信任的事情，让两国之间多一些合作，少一些分歧。加方对中国电动汽车加征高额关税，违背自由贸易精神，不利于两国经贸合作健康发展。加方应切实遵守世贸组织规则，取消对中国产品的歧视性限制措施。

王毅强调，台湾问题事关中国主权和领土完整，一个中国原则是国际社会的普遍共识和二战后国际秩序的重要组成部分，不容挑战。希望加方充分认识台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则。

乔利表示，感谢中方接待我访华，这次访问迈出了积极的一步，有助于推动两国关系重回正轨，双方就增加直航航班等问题取得积极进展，增进了两国人民福祉。加方坚持一个中国政策，致力于推进加中关系发展。愿同中方保持高层交往，妥善处理分歧，密切在亚太经合组织等多边机制中的合作，共同为解决全球性问题多做工作。

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