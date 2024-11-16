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普京同德国总理朔尔茨通电话

2024年11月16日02:19 | 来源：新华网
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新华社莫斯科11月15日电（记者江宥林）俄罗斯总统普京15日应约同德国总理朔尔茨通电话，双方讨论了乌克兰局势、俄德双边关系、中东局势等问题。

据俄罗斯总统网站15日发布的消息，这是双方2022年12月以来首次通电话。普京在谈到乌克兰局势时表示，当前危机是“北约长期奉行侵略性政策的直接结果”。

普京表示，俄方从未拒绝通过政治和外交手段解决俄乌冲突，并对恢复谈判持开放态度。他说，可能达成的协议应考虑俄罗斯在安全领域的利益，“基于新的领土现实”，最重要的是消除冲突根源。

谈及俄德关系现状，普京认为，两国关系“在各方面都出现空前退化”。他表示，俄罗斯始终履行能源领域的条约和合同义务，如果德方感兴趣，俄愿开展互利合作。

双方还就中东局势展开讨论。普京介绍了俄方为缓和地区危机并寻求和平解决方案所做的努力。

另据德国联邦政府发言人黑贝施特赖特发布的消息，朔尔茨在通话中要求俄罗斯与乌克兰进行谈判，以“实现公正和持久的和平”。在与普京通话前，朔尔茨与乌克兰总统泽连斯基通了电话。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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