新华社布鲁塞尔11月15日电（记者康逸）欧盟委员会15日发布2024年秋季经济展望报告说，在经历长时间停滞之后，欧盟经济正恢复温和增长，同时通胀持续放缓。然而，地缘政治因素和结构性挑战令经济前景不确定性和下行风险有所增加。

报告预测，2024年欧盟国内生产总值（GDP）将增长0.9%，欧元区增长0.8%。2025年欧盟经济将增长1.5%，欧元区增长1.3%，整体而言较今年5月份报告有所下调。同时，报告预测2024年欧元区通胀率将从2023年的5.4%降至2.4%，2025年降至2.1%；2024年欧盟通胀率将从2023年的6.4%降至2.6%，2025年降至2.4%。

报告指出，欧盟经济面临的困境在于生活成本居高不下，频繁遭受极端冲击后不确定性增加，同时在高利率背景下家庭储蓄占收入的比例越来越大。另外，2024年上半年投资表现令人失望。

报告同时警告，欧盟经济前景的不确定性和下行风险有所增加：俄乌冲突和中东局势加剧地缘政治和能源安全风险；部分贸易伙伴采取更多保护主义措施，可能扰乱全球贸易；欧洲内部政策不确定性和结构性挑战可能导致竞争力进一步丧失；自然灾害的频率和范围不断增加，也对经济造成严重影响。

欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼当天表示，欧洲经济正在缓慢复苏。随着通胀持续缓解，私人消费和投资增长回升，未来两年经济增长将逐步加快。然而，结构性挑战和地缘政治不确定性给增长前景带来压力。成员国将在降低债务水平和支持增长的道路上艰难前行。通过投资和结构改革增强竞争力，对于提升潜在增长和应对不断上升的地缘政治风险至关重要。

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