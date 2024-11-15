人民网内罗毕11月15日电 （记者黄炜鑫，通讯员卢东方、王军杰）南苏丹瓦乌消息：近日，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队完成多项基础设施建设任务，为联南苏团科瓦乔克维和营地进一步改善了工作和生活条件。

探讨施工细节。王军杰摄

吊装洗车棚钢架构。秦贵君摄

位于科瓦乔克市的联合国营地是联南苏团在南苏丹开展维和任务的重要枢纽，但由于受到旱季阳光暴晒、风沙侵蚀以及雨季时的长期雨水冲刷等影响，维和营地内大部分基础设施受损严重，严重影响了联合国工作人员和当地雇员的工作生活，并且还带来较大的安全隐患。

清理市区道路废弃物。张洪奥摄

修复市区主干道。秦贵君摄

中国维和工兵在近10个月的时间内持续推进基础设施建设任务，共计完成洗车棚搭建，文娱设施扩建、修建人行道、埋设涵管电缆以及雨季常态道路维护等50余项任务。

吊装文娱设施房梁。张洪奥摄

搭设固定文娱设施房顶。秦贵君摄

自部署至任务区以来，中国维和工兵根据联合国授权任务安排，多点位、多方向同步执行各项维和行动。

常态维护营区道路。张洪奥摄

清理主干道积水。秦贵君摄

维和官兵克服天气炎热、蚊虫肆虐、任务繁重等各类困难挑战，始终以最高标准和最快速度推进维和任务，用良好作风和过硬质量彰显中国态度，在国际维和一线充分展示了大国担当。

联合国工作人员称赞维和工兵。王军杰摄

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