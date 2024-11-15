人民网华沙11月15日 （记者禹丽敏）当地时间11月13日，湖北大学龙狮艺术团亮相托伦雅盖隆学院礼堂，为雅盖隆学院师生以及当地市民献上了一场难忘的东方美学视觉盛宴。湖北大学党委书记谢红星、雅盖隆学院董事会主席格热戈日·卡齐米日·戈尔斯基、校长乔安娜·玛丽亚·戈尔斯卡·希姆恰克等嘉宾出席活动。

本次演出以“诗说荆楚”为主题，以中国传统艺术形式向世界传递了荆楚文化的灵秀。古筝独奏《战台风》以悠扬的旋律带领观众进入一个平和而又充满力量的世界；武术舞蹈创意展示《荆楚诗画》以古筝的柔美，配合舞蹈、太极等表演元素，描绘出一幅幅动人的荆楚画卷；女声演唱《直尕思得》以俏皮的嗓音和灵动的舞蹈，向观众展现了荆楚大地的风土人情和文化特色；《武当》《楚河汉界》通过中国武术的英姿，带领观众探寻荆楚文明；荆楚舞蹈《橘颂》以极具挑战性的肢体控制技巧，展示了“楚腰”的妩媚多姿。

托伦雅盖隆学院礼堂巡演现场。主办方供图

托伦雅盖隆学院礼堂巡演现场。主办方供图

演出过程中，龙狮艺术团还邀请现场观众体验舞龙和功夫扇。雅盖隆学院孔子课堂的学生们深情演绎武汉方言民谣《黄鹤楼》，湖北大学教师郑仲惊喜献唱波兰民歌《在我的花园里》，中西方文化在此刻碰撞，赢得了现场观众的阵阵掌声和声声喝彩。舞狮表演《狮跃荆楚》压轴登场，穿梭、跳跃、翻腾等一系列高难度动作让观众惊喜不已，演出在热烈的氛围中圆满落下帷幕。

演出结束后，观众纷纷表达了他们对演出的赞赏和对中国文化的热爱。哥白尼大学人文学院的谭鼎华老师表示，今天自己的很多学生观看了演出，这是一场视听盛宴，中国优秀文化能够走向波兰，走向世界，她感到非常自豪。演出不仅生动展现了中国文化的魅力，还进一步激发了学生们对中国语言和文化的兴趣。波兰学生易佳（Iga Maciejewska）曾在湖北大学进行过短期的交换学习，她表示这场表演让自己回忆起那段难忘而有意义的经历，倍感亲切，她计划在明年再次前往湖北旅行。

据悉，湖北大学龙狮艺术团成立于2006年，始终致力于文化的传承与创新，曾在美国、澳大利亚、巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、芬兰、印尼等国演出，演出与文化交流经验丰富，还曾多次代表中国参加世界龙狮锦标赛并曾荣获冠军。本次欧洲巡演在英国的曼彻斯特、诺丁汉、爱丁堡和波兰的克拉科夫、托伦、华沙等地共策划六场演出。在巡演的最后一站华沙，湖北大学龙狮艺术团受邀参加中国驻波兰大使馆举办的中波青年交流活动，共同庆祝中波建交75周年。

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