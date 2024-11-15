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非洲科技节参展中企看好非洲市场前景

2024年11月15日14:37 | 来源：新华网
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　　新华社开普敦11月14日电（记者王雷）第27届非洲科技节12日至14日在南非立法首都开普敦举行。多家参加科技节的中国企业表示看好非洲市场发展前景，对继续开拓在非业务充满信心。

　　非洲科技节是非洲规模最大和最具影响力的科技展会之一，旨在推动非洲大陆数字化转型，塑造非洲科技产业未来。本届非洲科技节举办的非洲通信展和非洲科技展两大主展会吸引了300多家参展商，其中约30家中国企业携最新产品和技术亮相。

　　首次参加非洲科技节展会的浪潮通信信息系统有限公司对其在非洲的发展前景非常乐观。该公司南部非洲总经理孙玉坤对新华社记者说，公司一直在积极接触非洲电信领域的客户，在非洲的市场预计将继续增长。“此次参展的目的是吸引更多客户，不仅包括本地客户，也包括整个撒哈拉以南非洲的客户。”

　　中国联通国际有限公司非洲区总经理腰斯洋说，今年是该公司第四次参加非洲科技节，旨在继续扩大在非洲市场的影响力。他说，非洲电信行业及其他领域都拥有巨大增长潜力，也蕴含大量发展机遇，吸引越来越多的企业来拓展业务，很高兴能通过此次展会将中国企业的智能解决方案带给非洲客户。

　　成都前宏通讯有限责任公司国际销售经理吕元珑表示，公司此次参展旨在加强与非洲的联系。“我们希望与南非的电信运营商开展更加深入的合作。”

　　本届非洲科技节上，荣耀终端有限公司首次亮相非洲通信展。其南非市场总经理周乐峰表示，荣耀已成为南非合约机市场份额第二的品牌，“非洲是一个潜力巨大的市场，我们对南非和整个非洲市场充满信心”。

(责编：崔越、张悦)

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