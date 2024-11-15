“开港！”

当地时间11月14日晚，国家主席习近平同秘鲁总统博鲁阿尔特以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。

“从钱凯到上海，我们正在见证的，不仅是共建‘一带一路’倡议在秘鲁的生根开花，也是一条新时代亚拉陆海新通道的诞生。”习近平主席指出。

当地时间11月14日下午，国家主席习近平在利马总统府前广场出席秘鲁总统博鲁阿尔特举行的隆重欢迎仪式。

新时代亚拉陆海新通道，短短几年从无到有，牵动无数目光。

一座港，拓宽门户。

以前，秘鲁没有港口可以停靠大型集装箱船。这些船需要到墨西哥、巴拿马等地停靠中转，将发往秘鲁的货物分装到小船后再运送过来。钱凯港建成后，港口泊位可停靠容量1.8万标箱的大型集装箱船，秘鲁利马到中国上海的海运直航时间可缩短约10天。

放眼中拉合作的广阔图景，钱凯港“有力巩固秘鲁衔接陆海、联通亚洲和拉美的门户地位”。

一座港，承载希望。

秘鲁港口城市钱凯有几万常住人口，提起中国、提起钱凯港，无人不晓。当地人说，钱凯港的建设运营给他们带来了更多生意，也带来了更多游客。有秘鲁学者说，钱凯港有望带来一批新的外国直接投资，拉动区域经济发展。

向海而兴。这个南美首个智慧港口和绿色港口建成后，“将为秘鲁带来丰厚收益，创造大量就业机会”。

一座港，架设桥梁。

从中国到秘鲁，浩瀚太平洋将两国相隔，也成为联系双方的纽带和桥梁。

2000多年前，中华民族的先辈扬帆远航，穿越惊涛骇浪，闯荡出连接东西方的海上丝绸之路。500多年前，秘鲁先民印加人不畏艰险，翻越崇山峻岭，修建起纵贯安第斯山脉南北的印加古道。

港口，海上丝绸之路的起点和支点。如今，钱凯港正成为“新时代的印加古道”新起点。

“一带一路”源自中国，成果和机遇属于世界。

希腊比雷埃夫斯港，生动注解“中国倡议的‘一带一路’不是口号和传说，而是成功的实践和精彩的现实”；斯里兰卡科伦坡港，见证古老的“东方十字路口”再放异彩；巴基斯坦瓜达尔港，正日益成为地区物流枢纽……这些年，在国际场合，习近平主席常常提起港口、走进港口。

港口雄开万里流。一座座港口，如“珍珠”连“玉带”，连接中国机遇，造福各国人民。

策划：杜尚泽、马小宁

撰文：李建广、杨一

摄影：盛佳鹏

编辑：闫俏秀

校检：刘镇杰

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