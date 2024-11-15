人民网北京11月15日电 （记者寇杰、吴超岚）中国重庆与巴西里约热内卢分属东西半球，相距1.6万多千米。11月的里约热内卢春光明媚，重庆秋意盎然，但两者的温度却相差无几。距离虽远，心却相近，两座城市有许多共同点：充满活力的文化，友好善良的民众和令人垂涎的佳肴。

对于来自巴西的青年学子佩德罗·洛赫（Pedro Loeher）而言，重庆与家乡的相似之处让他对这座城市产生了非常浓厚的情感。他将重庆视为自己的第二故乡，这里也是他“中国梦”开始的地方。

对巴西青年学子佩德罗而言，重庆是他的第二故乡，也是他“中国梦”的起点。采访对象供图

“巴中文化有很多相似之处。我希望通过学习知识、结交朋友来了解中国，探寻中国发展进步、人民团结和谐的奥秘。”佩德罗在接受人民网采访时说。

在佩德罗看来，即将在里约热内卢举行的二十国集团（G20）领导人第十九次峰会将为巴西和中国提供新的合作机遇，增进双方的友好关系。

“我相信峰会能够加深中国和拉丁美洲国家的关系，为双方的合作提供更多机遇。现在巴西的街道上中国电动车随处可见，我希望未来巴西能与中国合作，共同开发绿色能源。”佩德罗说。

近日，国家主席习近平复信巴西各界友好人士时指出，建交50年来，中巴两国携手同行，休戚与共，成为了跨越山海的好朋友。佩德罗说：“巴西总统卢拉说过，友谊就像葡萄酒一样，时间越久越好。”他认为，两国领导人的话完美诠释了双方的友好关系。

魂牵梦萦的“中国梦”

佩德罗的“中国梦”始于一个阳光明媚的午后。他来到叔叔的藏书室，看到了一本介绍中国历史文化的儿童图画书。

“我依稀记得，那本书里有很多精美的插图，展示了中国汉唐时期的文化和历史。这是我第一次接触到中国文化，一下子就被这些有趣的故事吸引住了。”佩德罗说道。

随着年龄的增长，佩德罗对中国的了解越来越深刻，关于中国的书籍也越读越多。他对中国充满好奇，希望能有朝一日踏上中国的土地，感受中国的文化魅力。

“中国历经困难，艰苦奋斗，如今成为了举世瞩目的世界大国。中国人民的坚忍不拔让我非常感动，我决定前往中国，亲身体验中国的发展。”佩德罗表示。

对于来自普通家庭的佩德罗而言，学习中国的扶贫经验是他前往中国的目的之一。他想要将中国脱贫攻坚的经验带回家乡，改善家乡人民的生活。

怀揣着“中国梦”，佩德罗申请了中国的奖学金，并于今年9月来到重庆西南大学攻读硕士学位。这是他第一次离开自己的祖国。

“重庆给我的第一印象是热，哪怕按巴西的标准来说，这里也非常热。重庆的美食很辣，但在这里住了两个月后，我也开始逐渐习惯并喜欢上辛辣的重庆菜了。”佩德罗笑着对记者说。

在中国生活的时日越久，佩德罗对中国的喜爱之情就越深刻。即便存在语言和文化的差异，老师和同学们对他的热情帮助让他很快适应了在中国的学习生活。

“我希望多看看中国的美景，多听听中国人的故事，同时认真学习知识，这样我对中国的理解就能更深刻，未来我能更好地促进两国间的友谊与合作。”佩德罗说。

讲好中国故事

佩德罗和他的巴西朋友们创立了葡萄牙语社交媒体账号“Espetinho”，闲暇时分享他们在不同国家的见闻和对世界局势的看法。“Espetinho”在葡萄牙语中是“小肉串”的意思，佩德罗希望通过分享简单轻松的个人见闻，为观众们提供通俗易懂的知识。

佩德罗说：“只要你打开西方的社交媒体网络，就会发现很多关于中国的误读和谎言。我对这样的谎言很愤怒，所以决定通过分享自己在中国的生活见闻，以及看到和听到的普通中国人的故事，来驳斥这些关于中国的不实言论。中国朋友们对我很好，这是我回报他们的方式之一。”

“我听过一个说法，如果在中国打个洞，你就能来到巴西。我们虽在地球的两边，彼此相距遥远，但通过平等的交流，我们建立起更深厚的友谊，拉近彼此的距离。“佩德罗说。

佩德罗希望通过分享自己的中国故事，让巴西人甚至世界各国的人们都能感受到中国的发展，体验中国的文化，而不会被误解和谎言蒙蔽双眼。

“未来学成归国，我希望成为国际关系学的教授，向巴西的学生们传递更多关于中国的知识，让巴西的年轻人明白中国和拉美国家合作的重要性。中国人民的热情和乐观一直激励着我，我也希望能尽己所能促进巴西和中国的关系。“佩德罗最后说。

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