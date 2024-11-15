人民网雅加达11月15日电 （记者李培松）11月13日至15日，由中国工程师联合体主办，清华大学继续教育学院和东南亚中心承办，印度尼西亚中国商会总会协办，印度尼西亚工程师学会与华为技术投资有限公司支持的印尼工程师能力提升研修活动在印度尼西亚雅加达成功举办。

本次研修活动是中国工程师联合体为落实与印度尼西亚工程师学会签署的加强工程能力建设谅解备忘录的具体举措。出席研修活动的嘉宾包括中国工程师联合体持续职业发展委员会主任委员、清华大学继续教育学院院长、东南亚中心主任汪潇潇，印度尼西亚中国商会总会副主席曹晓伟，印度尼西亚工程师学会执行董事哈比比·拉扎克，以及华为技术投资有限公司副总裁陈侃。来自中印尼两国的近三十位高级工程师齐聚一堂，参与了本次研修活动。

开班式现场合照。活动主办方供图

汪潇潇在致辞中提到工程师是推动社会进步的重要力量，本次研修活动旨在促进中印尼工程能力的交流与合作，提升两国工程师的技术与能力，并介绍了中国工程师联合体在推动工程师职业化与国际化方面的努力，包括构建持续职业发展全周期服务体系。其中“共享课程”模块提供了中英双语在线课程，面向全球工程师分享中国工程项目经验。

曹晓伟表示，研修活动为中印尼工程领域的合作与交流搭建了重要平台，不仅有助于提升工程师的技术水平和跨文化协作能力，也将为推动两国经济合作注入新动力。

哈比比·拉扎克认为，工程师面临的技术和管理挑战日益复杂，研修活动正是为应对这些挑战量身定制的。他高度评价了中国工程师联合体和印尼工程师学会之间的合作，认为这是一项极具价值的实践，为两国工程能力提升提供了有效路径。希望工程师通过研修活动探索新技术，提升创新能力，并希望与中国工程师联合体建立长期的合作交流模式。

陈侃表示，华为一贯重视技术进步与人才培养的结合，希望通过支持本次研修活动，助力中印尼工程师在技术研究与实践中实现突破。他强调，面对快速变化的全球工程环境，持续学习与合作创新至关重要，华为将继续在印尼进行数字人才培养，推动工程教育和实践的发展。

研修活动围绕人工智能技术与产业发展、国际工程项目管理、可持续发展与工程师职业能力建设、创新思维与领导力等主题展开，期间还参访了印度尼西亚具有代表性的企业，并通过分组研讨和案例分析等多样化形式，助力工程师将所学知识转化为实践能力。本次活动为中印尼两国工程师搭建了交流与合作的平台，进一步推动了两国工程能力建设的深入合作，努力为实现联合国可持续发展目标作出更大贡献。

为持续服务两国工程师能力提升，中国工程师联合体还将于12月举办第二期印尼工程师能力提升研修活动。

(责编：于洋、杨牧)