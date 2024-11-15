人民网河内11月15日电 （记者杨晔）11月14日，第三届越南国际电梯及配件展览会在越南河内开幕，由中国商务部主办、商务部外贸发展事务局承办的2024中国电梯及配件（越南）品牌展同期同馆举办。这是中国商务部首次组团参与该展会，旨在加强中国与越南经贸交流合作，促进中国电梯及配件商品进入越南市场，为中越企业务实交流搭建平台。

中越嘉宾共同出席展会开幕式。中国驻越南大使馆经商处供图

中国驻越南大使馆公使衔参赞邬国权，商务部外贸发展事务局副局长邓波，越南工贸部国际经济一体化联合委员会办公室主任郑明英等中外嘉宾出席开幕式并致辞。越南工商联合会副主席黄光房，越南房地产协会副会长阮文定，上海电梯行业协会秘书长王俊等嘉宾出席开幕式。开幕式结束后，中外嘉宾共同巡视展馆并与参展企业深入交流。

据介绍，越南国际电梯展及配件展览会作为越南乃至东南亚地区最具影响力的电梯盛会之一，每年都会吸引来自世界各地的电梯及配件企业、专业人士和观众前来参展和观展。第四届越南国际电梯及配件展览会（Vietnam Lift Expo）将于2025年12月在越南胡志明市举办。

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