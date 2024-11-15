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世卫组织：疫苗接种率不足 2023年全球麻疹病例激增

2024年11月15日10:31 | 来源：新华网
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　　新华社日内瓦11月14日电（记者王其冰）世界卫生组织14日发布新闻公报称，由于免疫覆盖率不足，2023年全球麻疹病例激增至1030万例，比2022年增加20%。数十个国家出现大规模或破坏性的麻疹疫情，其中近半数在非洲区域。

　　世卫组织与美国疾病控制和预防中心估算的数据显示，2023年全球死于麻疹的人数为10.75万，这一数字比上一年减少了8%。大部分病死者是5岁以下儿童。

　　公报称，麻疹病毒是最具传染性的人类病毒之一，两剂麻疹疫苗接种覆盖率要达到95%以上方可预防疫情暴发并保护民众免受麻疹侵害。2023年麻疹病例激增的原因就是免疫覆盖率不足。数据显示，2023年全球儿童第一剂麻疹疫苗接种率为83%，第二剂接种率为74%，超过2200万儿童未能接种第一剂疫苗。

　　公报表示，由于全球疫苗接种覆盖率存在差距，2023年有57个国家出现大规模或破坏性的麻疹疫情，其中近一半发生在非洲区域。世卫组织非洲区域、东地中海区域、欧洲区域、东南亚区域和西太平洋区域的病例数都大幅增加。

　　世卫组织要求，各国应采取“紧急和有针对性的努力”为所有儿童接种两剂疫苗，还必须与全球麻疹风疹实验室网络等合作伙伴加强疾病监测。

(责编：崔越、张悦)

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