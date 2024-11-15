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美国务卿宣称“是时候结束加沙冲突了” 网友：虚伪！

2024年11月15日10:00 | 来源：央视新闻客户端
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当地时间13日，正在布鲁塞尔北约总部访问的美国国务卿布林肯宣称，以色列已经在加沙冲突中达成了目标，是时候结束加沙冲突了。对于布林肯此番表态，半岛电视台评论说，美国一边声称推动结束战争，一边却延续向以色列提供武器援助的政策

美国国务卿 布林肯：以色列按自己的标准实现了其设定的目标，彻底摧毁哈马斯的军事能力，消灭策划去年10月7日袭击事件的哈马斯领导层，这些目标已经实现了。所以，是时候结束战争了。

分析人士指出，自本轮巴以冲突爆发以来，布林肯多次访问中东参与所谓的“调解”，但由于美国持续偏袒以色列，停火谈判难有进展。半岛电视台分析指出，美国政府一边宣称结束战争，其对以色列的军事援助却一直没有停止。

卡塔尔全球事务中东委员会外交政策与安全项目主任 阿德尔·加法尔：过去一年多布林肯已经去了中东至少11次，和中东国家领导人会面，他试图推动以色列结束战争，但到目前为止，他不仅无法做到这一点，而且美国还在外交政策上偏袒以色列，不断提供武器和资金支持。

网友：这是美国一如既往的虚伪表态

有网友质问道：“美国政府说‘是时候结束战争了’，但你们为什么还在向以色列提供武器？”“这是美国一如既往的虚伪表态。”

还有网友批评说，“美国已经失去了所有的信誉”，此条评论下方的网友回复说：“早就没可信度了。”

事实上，就在布林肯发表此番讲话的前一天（12日），美国国务院发言人帕特尔表示，以色列在改善加沙人道主义危机方面取得了进步，美国对以色列军事援助的政策不会发生任何变化

美国国务院发言人 帕特尔：我们已经看到了一些进步，我们希望看到更多的变化发生。

卡塔尔全球事务中东委员会外交政策与安全项目主任 阿德尔·加法尔：正如我们在加沙地带看到的那样，以色列正在利用饥饿作为战争工具，在一定程度上这是一种战争罪行。但与此同时，美国继续提供这种外交掩护。但加沙当地的现状不言自明，加沙的儿童和婴儿都在忍饥挨饿，没有人能够帮助他们。

(责编：艾雯、张悦)

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