应秘鲁共和国总统博鲁阿尔特邀请，国家主席习近平将于11月13日至17日赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问。

秘鲁官员、学者等人士表示，习近平主席此次秘鲁之行，必将有力推动亚太地区乃至全球经贸投资合作与可持续发展。同时，秘鲁方面期待与中国继续携手开拓新机遇，深化各领域务实合作。

总台记者 宫祥诚：您对习主席的访问有哪些期待？如何看待习主席的访问对加强中秘两国合作方面的重要意义？

秘鲁库斯科省省长 卡尔沃：首先，习近平主席出席亚太经合组织领导人非正式会议是具有历史性意义的，一位如此重要的国家领导人的到访，将加强两国在基础设施、旅游、教育等的合作。习主席的访问对我们来说是一个探索新合作的机遇，特别是在科技领域的合作，这无疑将有助于我国的发展。我想再强调，中国国家主席的访问对我们整个国家来说是历史性的事件。

秘鲁外交部亚太司司长 基罗斯：毫无疑问，中国在亚太事务中发挥着重要作用。在全球范围内，中国是第二大经济体，也是我们最大的贸易伙伴，是秘鲁的主要投资者。因此，我们密切关注并高度赞赏中国在全球范围内发起的多项倡议。

中国和秘鲁建交以来，两国友谊日益深化，双边关系硕果累累。秘鲁方面期待同中方深化友谊、加强合作，推动两国全面战略伙伴关系迈上新台阶。

秘鲁交通和通信部长 劳尔·雷耶斯：正如我所说，中国和秘鲁之间的关系历史悠久，中国也是我们的主要贸易伙伴，我们将继续努力推动建立吸引电动汽车发展的政策支持。毫无疑问，中国企业在这方面处于领先地位，我们相信习主席到访秘鲁将使得秘鲁和中国之间的关系得到加强。

秘鲁国会议员 布斯塔曼特：对我们来说，与中国的关系非常重要，不仅可以在经济和区域相关层面上建立重要的联系，而且可以促进我国的发展。习近平主席的访问不仅能够加强我们的经济往来，而且还可以加强教育交流。

秘鲁国立圣马尔科斯大学经济专家 罗德里格斯：中国对秘鲁的发展做出了很大的贡献。首先中国从我们这里购买产品，其次中国向我们提供了很多产品，有价格实惠的手机、汽车，提高了许多人的生活水平。

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