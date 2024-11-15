中新网11月14日电 在秘鲁首都利马以北约80公里，从空中俯瞰，一道约2.6公里长的防波堤从岸上延伸而出，将钱凯港码头环抱其中。

钱凯港项目是中国和秘鲁共建“一带一路”合作项目，建成后将成为拉美地区新的枢纽港和太平洋门户港，可大幅缩短秘鲁到亚洲的直航时间。

秘鲁钱凯港面朝太平洋，背靠安第斯山脉，是一座天然深水港，最大水深17.8米，可处理超大型集装箱船舶。

资料显示，钱凯港项目一期工程始建于2021年，包括4个码头泊位，年设计总吞吐量为100万标准箱。

建成后，钱凯港将成为拉美南太平洋沿岸重要的交通枢纽和物流中心，极大便利地区进出口贸易。

“钱凯港将促进秘鲁经济和民生发展，加强南美洲与亚洲市场间的贸易往来。”秘鲁总统博鲁阿尔特表示。

钱凯港项目不仅将帮助秘鲁提升海运效率，还将有力促进其科技与工业化的发展，造福当地民众。

建设期间，该项目已经为当地创造了1300个直接就业机会和约8000个间接就业机会。

秘鲁驻华大使巴拉雷索表示，随着钱凯港的建设推进，物流、人流的涌入带动就业增加，该项目将有力推动秘鲁经济社会发展。

钱凯港项目工地入口不远处，有一处湿地，成群的鸟儿自由自在地飞翔和觅食。

中远海运港口秘鲁钱凯公司方面表示，承建港口的中企在施工中注意对噪音、灯光、扬尘的控制，尽量降低对这些湿地“居民”的影响，并积极参与救助海豹、企鹅等动物，帮助改善项目周边生物栖息地环境状况。

钱凯市市长阿尔瓦雷兹称，钱凯港项目部“为当地环境保护作出有目共睹的贡献”。

自2021年钱凯港项目开工建设以来，“从钱凯到上海”，已成为秘鲁的流行语。

据介绍，钱凯(Chancay)和上海(Shanghai)，这两座重要港口城市的西班牙语发音非常相似。当地人一开始还会混淆，如今已格外熟悉。

随着这条中拉之间陆海新通道的开辟，秘鲁与中国之间的海运时间将缩短约10天。

此外，钱凯港还将通过隧道与泛美公路相连、直达利马，极大提升贸易便利化水平和区域互联互通水平。

在钱凯港项目工程部副经理戴维·加梅罗看来，“钱凯港将加深与亚洲地区的国际贸易合作，还将承担地区枢纽作用，带动南美洲整体物流价值链发展，产生乘数效应”。

秘鲁《共和国报》认为，钱凯港也将为秘鲁以外的其他拉美国家，带来诸多益处。

报道援引专业人士的话评论称，“作为物流枢纽，钱凯港的建成或将吸引更多外资，不局限于秘鲁，它还将提升周边国家的物流基础设施水平，进而产生连锁效应。”

拉美有句谚语说：“众臂合力，无可匹敌。”正如中国的古话：“人心齐，泰山移。”

在共建“一带一路”倡议框架下，中秘两国将继续携手开拓新机遇，中秘合作恰似百川汇海，正汇聚成一股强劲的力量，为两国、拉美地区乃至世界共同繁荣的美好蓝图增添新的色彩，描绘出更加璀璨的画卷。

文案：管娜 刘伊梦

设计：王璐瑶

策划：宋方灿 孟湘君 谷丽萍

审校：宋方灿 孟湘君 孔庆玲

文字来源：外交部、商务部《对外投资合作国别(地区)指南》、人民日报、人民日报海外版、新华社、环球时报、中国一带一路网、中国新闻网等

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