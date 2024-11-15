人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

图览丨秘鲁流行语与中国有关？太平洋彼岸的这个港口不一般

2024年11月15日09:28 | 来源：中国新闻网
小字号

中新网11月14日电 在秘鲁首都利马以北约80公里，从空中俯瞰，一道约2.6公里长的防波堤从岸上延伸而出，将钱凯港码头环抱其中。

钱凯港项目是中国和秘鲁共建“一带一路”合作项目，建成后将成为拉美地区新的枢纽港和太平洋门户港，可大幅缩短秘鲁到亚洲的直航时间。

秘鲁钱凯港面朝太平洋，背靠安第斯山脉，是一座天然深水港，最大水深17.8米，可处理超大型集装箱船舶。

资料显示，钱凯港项目一期工程始建于2021年，包括4个码头泊位，年设计总吞吐量为100万标准箱。

建成后，钱凯港将成为拉美南太平洋沿岸重要的交通枢纽和物流中心，极大便利地区进出口贸易。

“钱凯港将促进秘鲁经济和民生发展，加强南美洲与亚洲市场间的贸易往来。”秘鲁总统博鲁阿尔特表示。

钱凯港项目不仅将帮助秘鲁提升海运效率，还将有力促进其科技与工业化的发展，造福当地民众。

建设期间，该项目已经为当地创造了1300个直接就业机会和约8000个间接就业机会。

秘鲁驻华大使巴拉雷索表示，随着钱凯港的建设推进，物流、人流的涌入带动就业增加，该项目将有力推动秘鲁经济社会发展。

钱凯港项目工地入口不远处，有一处湿地，成群的鸟儿自由自在地飞翔和觅食。

中远海运港口秘鲁钱凯公司方面表示，承建港口的中企在施工中注意对噪音、灯光、扬尘的控制，尽量降低对这些湿地“居民”的影响，并积极参与救助海豹、企鹅等动物，帮助改善项目周边生物栖息地环境状况。

钱凯市市长阿尔瓦雷兹称，钱凯港项目部“为当地环境保护作出有目共睹的贡献”。

自2021年钱凯港项目开工建设以来，“从钱凯到上海”，已成为秘鲁的流行语。

据介绍，钱凯(Chancay)和上海(Shanghai)，这两座重要港口城市的西班牙语发音非常相似。当地人一开始还会混淆，如今已格外熟悉。

随着这条中拉之间陆海新通道的开辟，秘鲁与中国之间的海运时间将缩短约10天。

此外，钱凯港还将通过隧道与泛美公路相连、直达利马，极大提升贸易便利化水平和区域互联互通水平。

在钱凯港项目工程部副经理戴维·加梅罗看来，“钱凯港将加深与亚洲地区的国际贸易合作，还将承担地区枢纽作用，带动南美洲整体物流价值链发展，产生乘数效应”。

秘鲁《共和国报》认为，钱凯港也将为秘鲁以外的其他拉美国家，带来诸多益处。

报道援引专业人士的话评论称，“作为物流枢纽，钱凯港的建成或将吸引更多外资，不局限于秘鲁，它还将提升周边国家的物流基础设施水平，进而产生连锁效应。”

拉美有句谚语说：“众臂合力，无可匹敌。”正如中国的古话：“人心齐，泰山移。”

在共建“一带一路”倡议框架下，中秘两国将继续携手开拓新机遇，中秘合作恰似百川汇海，正汇聚成一股强劲的力量，为两国、拉美地区乃至世界共同繁荣的美好蓝图增添新的色彩，描绘出更加璀璨的画卷。

　　

文案：管娜 刘伊梦

设计：王璐瑶

策划：宋方灿 孟湘君 谷丽萍

审校：宋方灿 孟湘君 孔庆玲

文字来源：外交部、商务部《对外投资合作国别(地区)指南》、人民日报、人民日报海外版、新华社、环球时报、中国一带一路网、中国新闻网等

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部