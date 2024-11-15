人民网伦敦11月14日电 （记者邢雪）11月9日，“爱中中医文化体验暨专家健康咨询义诊”在爱尔兰科克图书馆举行。中爱两国中医专家为当地民众展示和介绍了中医的诊法和理念，受到当地民众好评。

据介绍，本次活动为科克大学孔子学院推出的面向当地社区的公益文化系列活动的第一期，该系列活动旨在进一步增强爱尔兰科克大学孔子学院与当地社区的联结与互动，多维度展现中华优秀文化。科克大学孔子学院中方院长申亮在义诊活动上表示，中医文化历史悠久，不仅是中国传统文化的重要组成部分，更是中华民族数千年的实践经验和智慧结晶，希望爱尔兰民众在活动中了解东方健康智慧，让更多人感受中医的深厚底蕴与魅力。

义诊活动特别邀请了中爱两国的两位资深中医专家——英振昊教授和马丁·费兹杰洛博士，两位专家为到场民众现场问诊，到场民众对中医“望、闻、问、切”的诊法发出了由衷的赞叹。两位专家结合各自所长，现场演示了针灸、推拿、拔罐等中医疗法。马丁·费兹杰洛还进行了中医知识讲座，分享了传统中国医药、食疗、八段锦等知识，通过风趣的讲解和生动的案例，帮助观众理解中医原理，让更多人从科学的视角看待中医。

本次活动得到了当地民众的广泛好评，他们表示能够在爱尔兰体验到中医文化，实属难得。有民众特别提到，这次活动不仅让她更好地了解了中医的治疗理念，还让她对中华文化产生了更深层次的兴趣。

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