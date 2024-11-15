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中国企业在南非开发投资的首个光伏项目开工建设

2024年11月15日09:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡11月14日电 （张茜）当地时间11月14日，在中国驻南非大使吴鹏、南非林波波省省长普菲·拉玛图巴（Phophi Ramathuba）的见证下，中广核南非TFC一期光伏项目正式开工。该项目是中国企业在南非开发投资的首个光伏项目，也是中广核首次进入南非清洁能源市场，标志着中广核国际化布局进一步拓展。

“矿电联合”，拓展中南能源合作新模式

中广核南非TFC光伏项目位于南非东北部林波波省，项目由中广核、中非基金和当地投资商KONA（科纳控股有限公司）共同投资，项目总装机容量100兆瓦，其中一期项目60兆瓦，建成后每年将提供清洁电力1.47亿千瓦时，等效减少二氧化碳排放20万吨。

依托全球领先的铬矿与铬铁生产商——中钢集团下属Samancor公司的巨大用电需求，中国广核集团与中钢集团联手打造央企“抱团出海”典范项目，采取“矿电联合”创新模式，实现了矿产资源与电力资源的深度融合，并促进了产业链的延伸和升级。

中国驻南非大使吴鹏发言。中广核南非供图

中国驻南非大使吴鹏发言。中广核南非供图

吴鹏表示，中广核南非TFC项目是由中国企业作为开发商在南非开发落地的首个光伏项目，也是中资矿、电企业合作的标志性项目，是解决矿产项目长期发展难题的一次重要尝试。南非自然资源丰富，而中国新能源产业在技术、资金和人才等方面均走在世界前列，希望更多中国新能源企业走进南非、投资南非，助力南非新能源产业实现更大发展。

林波波省省长普菲·拉玛图巴发言。中广核南非供图

林波波省省长普菲·拉玛图巴发言。中广核南非供图

普菲·拉玛图巴表示，TFC光伏项目在为南非提供清洁、经济、可靠能源的同时，也给南非年轻人提供了就业机会，显著提升林波波省经济效益。项目通过“矿电联合”模式，为工业领域可持续发展提供了强有力的示范，为其他行业在减少碳排放的同时保持生产力提供了新的模式。

全产业链出海，实现投建营一体化运作

光伏产品，是中国出口的“新三样”之一。南非TFC光伏项目采用中国制造的光伏组件和逆变器，项目购电方、投资方、EPC建设方、融资主体及主要设备供应商均来自中国，带动了新能源全产业链出海。项目建成后，也将由中广核自主运营，实现投建营一体化运作。

中国广核能源国际控股有限公司副总裁方立奎表示，南非TFC光伏项目的成功落地，不仅是中广核在全球新能源布局中的重要一环，也是中广核能源国际与南非合作伙伴携手共进、互利共赢的探索实践。中广核能源国际将秉持“绿色发展、合作共赢”的理念，继续加强与南非及全球合作伙伴的沟通交流，深化互利合作，共同应对气候变化挑战，推动全球能源转型和绿色发展。

据介绍，作为我国清洁能源“走出去”的主力军，中广核主动融入国家战略，持续深耕国际能源合作，清洁能源资产已遍布马来西亚、老挝、孟加拉、法国、巴西、韩国等16个国家，境外控股在运、在建电力装机规模达1434万千瓦，已为海外各国提供了近4000亿千瓦时清洁电力。

(责编：于洋、杨牧)

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