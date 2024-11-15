新华社北京11月14日电 中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清13日在北京会见俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古，并共同主持中俄执法安全合作机制第九次会议。

陈文清说，近年来，习近平主席和普京总统就发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系达成系列重要共识，两国关系持续高水平发展。今年是中俄建交75周年，两国元首三度会晤，就中俄关系继往开来提出更高要求。中方愿同俄方一道，全面落实两国元首达成的重要共识，持续丰富合作内涵，推动新时代中俄关系行稳致远。

陈文清表示，中俄执法安全合作机制建立11年来，两国执法安全机构在维护政治安全、反恐怖、司法协助等领域合作密切，取得诸多务实成果，为丰富拓展两国关系的安全内涵提供了坚强保障。双方要继续以元首共识为引领，推动落实议定事项，协力防范和应对安全威胁挑战，筑牢两国安全防线，服务各自发展振兴。中方愿同俄方深化战略沟通，推动双方对口部门紧密协调配合，不断深化在政治安全、网络安全、“一带一路”安保、打击跨国犯罪等领域执法安全合作，共同打造更多合作成果，更好维护两国发展稳定大局。

绍伊古表示，愿全面推进俄中执法安全合作，更好维护两国安全利益。

会上，中俄有关对口部门进行了专业交流。

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