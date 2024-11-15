秘鲁圣马科斯国立大学亚洲研究中心主任、经济学教授卡洛斯·阿基诺11月14日在《中国日报》撰文称，秘鲁是中国在拉美第二大投资目的地，2023年对华出口占秘鲁出口总额的36%。在此基础上，中国作为秘鲁最大贸易伙伴的地位更加巩固，两国贸易与投资关系进一步深化。

中秘合作不断加强

文章指出，2008年，中秘建立战略伙伴关系，由此促进了双边贸易，深化了国际关系等领域的合作。2009年，中秘签署自由贸易协定，2010年该协定正式生效。2013年，中秘宣布将两国关系提升到全面战略伙伴关系。

2016年9月，秘鲁时任总统库琴斯基任内首访选择中国，彰显了中秘关系对秘鲁的重要性。2021年7月，秘鲁新当选总统卡斯蒂略在正式上任前一周就拜访了中国驻秘鲁大使馆。

2023年11月，中国领导人在美国旧金山会见了秘鲁总统博鲁阿尔特。今年6月，博鲁阿尔特应邀来华进行国事访问，一同访华的还包括秘鲁外交、经济、交通等5位内阁重要部长和经济界代表，双方签署多项协议。

中国驻秘鲁大使宋扬介绍，中国在秘鲁的投资已超300亿美元。此外，美国企业研究院7月发表的一项研究显示，2005年至2024年6月，中国在秘投资约为318亿美元。

更为重要的是，中国领导人于11月13日至17日赴利马出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问。

中秘合作前景广阔

文章进一步表示，秘鲁于2019年加入“一带一路”倡议以来，中国对秘鲁基础设施领域投资大幅增加。特别值得一提的是，中企承建的秘鲁钱凯港将是南太平洋沿岸最现代化的港口，并将成为亚洲通往秘鲁的门户、南美交易和分销中心。

秘鲁一半以上的商品出口到亚洲，其中97%以上是通过海运。多年来，秘鲁等南美国家与亚洲之间没有直达的海运航线。如今，随着钱凯港建成，南美国家将拥有直达亚洲的海上航线。

近年来，中国长江三峡集团有限公司和中国南方电网有限责任公司在秘鲁进行了重大投资，分别收购了当地发电和供电企业。2019年，三峡集团控股上市公司长江电力以35.9亿美元收购秘鲁路德斯电力公司。2023年，中国南方电网国际（香港）有限公司收购意大利国家电力公司（Enel）旗下提供配电业务和高级能源服务的两家秘鲁子公司。

秘鲁铁路和公路项目是中国企业的潜在投资领域。每个国家都需要建设现代化的基础设施，进而促进经济发展。拉美国家需要改善基础设施，以迈向更高速的增长，而这可以通过共建“一带一路”来实现。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

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