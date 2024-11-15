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欢送大熊猫“网网”“福妮”活动在南澳大利亚州举行

2024年11月15日08:42 | 来源：新华网
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　　11月14日，在澳大利亚阿德莱德动物园，参加欢送活动的观众观看大熊猫“网网”和“福妮”的影片。新华社记者 马平 摄

　　新华社澳大利亚阿德莱德11月14日电（记者李晓渝　吕薇）中国驻阿德莱德总领事馆与澳大利亚南澳大利亚州阿德莱德动物园14日联合主办欢送旅澳大熊猫“网网”和“福妮”活动，送别这对即将于15日早启程回国的大熊猫。

　　11月14日，在澳大利亚阿德莱德动物园，南澳大利亚州旅游与多元文化部长佐伊·贝蒂森在欢送活动上致辞。新华社记者 马平 摄

　　中国驻澳大利亚大使肖千在活动中表示，2009年，中澳启动了大熊猫保护研究合作，“网网”和“福妮”来到阿德莱德动物园安家落户，成为南半球唯一一对大熊猫。15年来，中澳双方在大熊猫保护、疫病防控、疾病诊治等方面取得积极成果。在阿德莱德动物园，“网网”和“福妮”深受澳大利亚人民的喜爱，是最受欢迎的“流量明星”，已经成为中澳两国人民深厚友谊的象征。

　　11月14日，在澳大利亚阿德莱德动物园，陪伴大熊猫“网网”和“福妮”15年的大熊猫管理员阿丽雅·海沃德在欢送活动上分享与大熊猫的故事。新华社记者 马平 摄

　　南澳大利亚州旅游与多元文化部长佐伊·贝蒂森在致辞时表示，澳大利亚的孩子们非常喜爱“网网”和“福妮”，这对大熊猫已经与澳大利亚人民紧密相连。她呼吁全世界关注对大熊猫的保护，并表示澳方将与中方继续在大熊猫保护方面展开合作。

　　陪伴了这对大熊猫15年的阿德莱德动物园大熊猫管理员阿丽雅·海沃德表示，和大熊猫在一起的每一天都很神奇。她说：“‘网网’和‘福妮’永远是我们动物园大家庭的成员。我们永远不会忘记它们。”几名来自普林顿国际学校的小女孩在活动中合唱了一首中文歌曲，以此向“网网”和“福妮”告别。

(责编：崔越、张悦)

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