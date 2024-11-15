新华社北京11月14日电（记者 邹多为）近年来，中国与秘鲁双边经贸合作持续深化。海关总署14日发布数据显示，2016年至2023年，8年间，中秘贸易年均增速高达14.6%。今年前10个月，双边贸易继续快速增长，中国对秘鲁进出口2546.9亿元，同比增长16.8%。

2013年，中国与秘鲁两国提升为全面战略伙伴关系，2016年双边贸易规模首次突破千亿元。截至2023年，中国已连续10年为秘鲁第一大进口来源地、第一大出口市场。

具体来看，中国汽车、手机、电脑、家电等产品在秘鲁广受欢迎。今年前10个月，我国对秘鲁出口机电产品404.3亿元，增长18.1%，占同期我国对秘鲁出口总值的一半。其中，汽车及零配件、手机、电脑、家用电器出口分别增长8.7%、29.1%、29.3%、34.7%。

秘鲁为中国铜矿砂、饲料用鱼粉等产品重要进口来源地。前10个月，我国自秘鲁进口金属矿砂和农产品1489.5亿元、144.7亿元，同比分别增长19.2%、23.8%，占我国自秘鲁进口总值的85.5%、8.3%。其中，铜矿砂、饲料用鱼粉进口量为589.2万吨、81.3万吨，分别占同期我国同类产品进口总量的25.2%、46.2%。

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