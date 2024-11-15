杨 一

曼谷的雨季，雨水总是突如其来。霎时间，乌云集聚，狂风骤起，一场大雨伴随惊雷倾泻而下，常持续半日有余。每年5月中旬至10月下旬是泰国的雨季，这段时间，热带毒辣的阳光常躲在增厚的云层背后，频繁光顾的雨水给空气带来几分潮热，遍布泰国的大小河道也进入汛期，以充沛的水源滋养着沿岸的土地和人民。

水，是泰国重要的文化符号，象征富饶、繁荣和净化。自古以来，当地百姓的衣食住行、节庆习俗和经济民生都与水密不可分。

傍晚时分，在流经曼谷的泰国第一大河昭披耶河（又称湄南河）上，各式游船往来不断，各国游客或在甲板上忘我起舞，或在船舱内静静欣赏夕阳，沿途经过暹罗天地、郑王庙、拉玛八世大桥等特色建筑和文化地标。从历史上保卫阿瑜陀耶王朝、吞武里王朝免受外来入侵，到为中部平原地区提供源源不断的灌溉用水，再到发展为如今的旅游胜地，这条发源于泰国西北部的“母亲河”与泰国的繁荣稳定息息相关。

19世纪末，英国作家欧内斯特·杨在其关于泰国人日常生活和宗教习俗的著作《黄袍王国》中写道：“水上市场是暹罗人真正的家，只有水才可以最完美地展现他们的自然民风、纯真性格和天赋……乘船摇桨才是这个自由国度独有的气质。”泰国人世世代代生活在湄南河畔。在陆路交通不发达的年代里，水上市场是当地人进行交易的主要场所。伴随现代交通方式的普及和城市规模的不断扩大，传统的水上市场逐渐演变为“水上市集文化”的象征，吸引各地游客前来体验。人们在蜿蜒的河道中，品尝着琳琅满目的泰式美食，遥想古时水上贸易的繁盛景象。

船面，是一种历史悠久、家喻户晓的泰国特色小吃，因在船上制作售卖而得名。“以前，商贩们划船到桥头或人群聚集的地方，在船上制作面条，食客则在岸边食用。”泰国美食专家、厨师大卫·汤普森说。一般来说，传统船面由耐嚼的米粉制成，分量很小，每碗售价仅15泰铢（1元人民币约合5泰铢）左右，汤底由各类香草和香料混合熬制而成，配以肉类、豆芽、薄荷叶和油渣，口感丰富。如今，大大小小的船面店在泰国各地随处可见，面条种类、汤底选择更加丰富多样，售价在几十到上百泰铢不等，既是民众的日常饮食，也成为当地饮食文化的代表。

每天清晨6点多，笔者住所附近的湄南河支流河水开始被往来的交通船搅动得波澜起伏。早高峰时，河两岸的曼谷市民逐渐聚集在沿途码头，等待乘船前往市中心上班。这条航线连接曼谷市区和东北部郊区，船票价格为12至20泰铢不等。售票员除卖票外，还需在船到码头时将船牵拉靠岸，固定在系船柱上，方便乘客安全上下。在交通拥堵的曼谷，传统的水路是轨道交通之外能够确保准时的出行方式。

河岸上，各式砖制、木制和铁皮房屋矗立两侧，底部均高高架起，有些甚至直接建在水上，常看见居民在家门口清洗衣物、刷洗器皿。有人还开起小型杂货铺，摆出水果摊和烧烤摊，方便过路行人，赚钱贴补家用。

水，不仅与泰国人的衣食住行紧密相关，还深深浸润着泰国的节日庆典与传统习俗。在传统泰式婚礼上有专门的洒水仪式，长辈和宾客借此祝愿新人相亲相爱、白头偕老。每年4月，泰国新年宋干节（又称泼水节）期间，人们将浸有花瓣的香水洒在长辈的手臂和背部以表达美好祝福，再由长辈将水淋在晚辈头上，以示赐福。每年雨季结束后的11月是祭祀水神的水灯节，人们在这一天答谢水神的庇护，祈求风调雨顺、农业丰收。如今，水灯节也包含着对真挚爱情的祈愿。夜幕降临，人们沐浴梳洗、穿戴传统服饰来到河边，点燃水灯中的蜡烛，放置于河面，祈求祝福，目送一盏盏水灯漂向远方。

去年12月，泰国宋干节被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。今年4月宋干节期间，大象戏水、水枪大战、花车巡游等活动在曼谷、大城、清迈、普吉等旅游城市轮番举行。在丰富多彩的水文化活动中，来到泰国的游客们收获美好祝福，并将它们带回世界的各个角落。

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 17 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)