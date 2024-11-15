本报记者 王 迪 张朋辉 谢佳宁

在中企承建的位于秘鲁拉利伯塔德大区的哥伦比亚共和国学校内，学生在上计算机课。

本报记者 王 远摄

秘鲁库斯科印加博物馆正在举行的“太阳之光：古蜀与印加文明互鉴展”。

本报记者 张朋辉摄

秘中学校的学生进行二胡演奏。

本报记者 颜 欢摄

秘中学校的学生进行大鼓表演。

本报记者 杨 一摄

中企承建的秘鲁拉利伯塔德学校重建项目是当地重要民生工程之一。

中国电建供图

“这里孕育了卡拉尔、查文、奇穆、印加等古老文明，这里的人民亲切地称呼中国人为‘老乡’，这里的国会通过决议将每年2月1日确定为‘秘中友谊日’，这里的中餐馆叫做‘吃饭’。每次来到秘鲁，我都深深感受到秘鲁人民对中国人民的友好情谊。”当地时间11月14日，在赴利马对秘鲁进行国事访问并出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议之际，国家主席习近平在《秘鲁人报》发表题为《让中秘友好之船扬帆远航》的署名文章中这样说。秘鲁是中国在太平洋对岸的“邻居”，多年来，中秘人文交流精彩纷呈，双方文化、教育、媒体、智库、妇女、青年等领域合作全面开花，两国人民的情感纽带不断拉紧，为两国关系发展厚植民意基础。

“培育友好交往的新生力量”

“如果有机会见到习主席，我想让他看看我的二胡拉得怎么样。中国有很多很好听的乐曲，借助二胡的演奏，我希望能把自己最好的表演能力展现出来，给习主席的秘鲁之行留下一个小小的美好回忆。”秘鲁首都利马的若望二十三世秘中学校（以下简称“秘中学校”）民乐团成员、13岁的费尔南达说。

秘中学校创办于1962年，是秘鲁和南美洲有代表性的华文学校之一，多年来为弘扬中华文化、增进中秘友谊作出了积极贡献。2016年11月，习近平主席赴秘鲁出席亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议并对秘鲁进行国事访问期间，习近平主席夫人彭丽媛在利马参观该校，向校方转交了乐器、文具、体育用品等中方捐赠的物品清单，其中的乐器就包括一批二胡。

收到中方捐赠的物品后，校长珍妮弗·帕扬萌发了组建民乐团、开设二胡课程的想法，她认为“这将为孩子们打开新世界的大门”。消息传出，学生们报名踊跃，既有四五岁的孩童，也有十几岁的青少年，甚至一些从学校毕业的学生也时常返校学习二胡。

中国对外文化交流协会选派了多名中国志愿者到秘鲁授课，指导学生们从零开始逐步学习，如今秘中学校民乐团的孩子们已经可以演奏中国名曲《茉莉花》和秘鲁名曲《山鹰之歌》。

今年7月，在中国文化和旅游部邀请下，秘中学校师生共计21人赴华参加“2024中外青年文化交流营”。他们在中国接受专业演员的二胡演奏指导，还赴中国国家博物馆进行了一场别开生面的快闪演出。这趟中国之行给费尔南达留下深刻印象：“我喜欢北京，人们热情友好，艺术文化氛围浓厚。”

走在秘中学校校园内，孔子雕塑、大红灯笼等中国文化元素点缀其间。课堂上，幼童学习中文童谣，高年级学生练习中文日常对话。近年来，中文教育、中秘文化交流活动在秘中学校越来越频繁。每年9月举行的“中国文化周”活动声名在外，吸引不少家长带着孩子参加。2023年，秘中学校学生尼古拉斯·圣地亚哥·龙（中文名龙承灿）作为秘鲁赛区中学生组冠军，赴华参加“汉语桥”全球总决赛，“这是我第一次到中国，就像梦想照进现实。”因为祖父是中国人，龙承灿一直渴望能到中国“寻根”。未来，他计划用比赛获得的奖学金到中国留学。

早在400多年前，中秘人民就跨越大洋，通过海上丝绸之路拉开了双方交往的序幕。如今，华人已成为秘鲁多元化社会的重要组成部分。“秘中学校是两国文化交流的标志性项目之一，我们深以为荣，并将致力于做秘中友谊的桥梁。”帕扬表示，希望更多秘鲁年轻一代通过文化交流项目到中国参观学习，“秘中学校的职责使命就是更好地联结两国人民和两国文化，培育友好交往的新生力量。”

“打造推动不同文明相互欣赏的样板”

2016年11月，习近平主席在秘鲁国会发表重要演讲时表示：“秘鲁是世界文明古国、印加文明发源地。印加文明博大精深、灿烂夺目，是人类文明史上一颗璀璨的明珠。马丘比丘宏伟建筑、纳斯卡地画令人神往，制陶、冶金、纺织工艺先进，文学、音乐、舞蹈脍炙人口，医药、天文、历法技艺精湛，至今依然闪烁着人类智慧的光芒。”

中国和秘鲁同为文明古国，都有着悠久历史和灿烂文化。习近平主席高度重视中秘、中拉文明交流互鉴，指出“要加强文明互鉴，夯实中秘关系民意基础”“让中拉文明成为不同文明和谐相处、相互促进的典范”。

2014年，习近平主席访问拉美期间，提出举办2016年中拉文化交流年倡议，得到拉美各国政府和人民积极响应。2016年对秘鲁进行国事访问期间，习近平主席出席中拉文化交流年闭幕式并赴秘鲁国家考古人类学历史博物馆参观“天涯若比邻—华夏瑰宝展”，提出“让文明互鉴成为增进中拉人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、推动世界和平的纽带”。

近年来，中秘文化交往更加密切，通过共同践行全球文明倡议，将双方文明互鉴推向新高度。

在秘鲁东南部海拔3400米的安第斯山山谷中，坐落着印加文明的摇篮库斯科古城。日前，一场别开生面的文明对话在这里的印加博物馆拉开帷幕。来自四川广汉三星堆博物馆、成都金沙遗址博物馆的16件（套）代表性文物复制品、3D打印艺术品以及印加博物馆馆藏的7件（套）精美文物，共同汇聚于“太阳之光：古蜀与印加文明互鉴展”。

进入展厅，三星堆青铜纵目面具与印加大型厄普壶遥相呼应，黄金制品、青铜雕像、玉石器与木制品等古蜀文化代表性器物，与印加文明的珍贵文物并置展出。观众可以近距离感受古蜀与印加文明和而不同、人类文明美美与共的魅力。

印加博物馆馆长莫埃尼尔·茹利尼奥·萨帕塔表示：“此次展览为库斯科居民打开了一扇了解中国丰富文化遗产的窗户，这将有助于进一步加强秘中之间深厚的友谊与合作关系，促进两国民众相知相亲。”

从2023年起，印加博物馆的80件藏品陆续走进西安、成都等地，与中国观众展开对话。今年1月，在中国举办的“印加——秘鲁安第斯文明特展”上，来自秘鲁西坎文化的黄金面具与成都金沙遗址出土的黄金面具同台展出，各显风采。“古蜀文明与印加文明的生动对话，打造推动不同文明相互欣赏的样板，促进秘中人民之间更加紧密的联系。”萨帕塔说，“我们将致力于让这种联系不断延续，让文明之光在交流中熠熠生辉。”

“让更多人了解真实、立体、全面的中国”

中秘两国人民感情相连、心灵相通，一段段感人故事镌刻在两国友好交往的史册上。

8年前，习近平主席在秘鲁国会发表重要演讲时曾提及两位秘鲁朋友，其中之一便是已故秘鲁作家、记者安东尼奥·阿尔塞。“我的父亲是一个简单而谦逊的人。习近平主席肯定了他多年来为加强秘中人民友谊所做的工作，我们全家感到很荣幸。感谢中国政府和中国朋友一直记得他。”阿尔塞的长女洛德斯·费尔南德斯表示。

阿尔塞曾在中国生活48年，是推动秘中建交的一名重要使者。上世纪60年代起，他多次远赴中国采访报道，著有多部作品，用近半世纪的亲身经历见证和记录中国的发展变化。“正如习近平主席所说，我的父亲一生都致力于向拉美民众展示真实的中国。”洛德斯说。

洛德斯和妹妹梅梅在中国长大。梅梅是第一个出生在中国的秘鲁人，但她在几个月大时不幸罹患败血症。周恩来总理知道这一情况后，立即指示医学专家对她进行救治，中国人民解放军迅速组织战士赶往医院献血。一年后，梅梅康复了。“这段往事给我们家留下深刻烙印，我们了解中国与中国人民，并充满感激之情。”洛德斯说，她的父亲始终为增进秘鲁人民对中国的了解而不懈努力，他对中国的美好感情也深深影响了整个家庭。

洛德斯和梅梅从父亲手中接过两国友好事业的接力棒。洛德斯2004年起在中国媒体担任西班牙语新闻主播。2018年，洛德斯被授予中国政府友谊奖。“我的理想就是以外国人的视角和语言来讲述中国的发展故事，让更多人了解真实、立体、全面的中国。”洛德斯说，如今，中国国际影响力与日俱增，在推动世界和平与发展、促进各国互联互通方面发挥着重要引领作用。

“中国积极同其他国家架起友谊的桥梁，携手各国共创美好未来。与中国朋友赓续友谊，也将令秘鲁年轻一代受益匪浅。”洛德斯说，她的儿子何塞在中国长大并完成学业，也十分喜爱中国文化。“何塞非常幸运，有机会为拉紧拉美和中国之间的友谊纽带贡献一份力量。”

今年5月，秘鲁国会通过决议，将每年的2月1日定为“秘中友谊日”。洛德斯对两国友好关系的未来充满期待：“相信我们家与中国人民的美好情谊将如同秘中传统友谊一样，始终鲜活、代代相传。”

（本报记者宋亦然、颜欢、王远参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 05 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)