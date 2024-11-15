本报记者 王骁波 许海林

日前，来自拉美和加勒比地区13个国家的50多名媒体代表在参加2024中拉媒体合作论坛后，走进位于巴西里约热内卢的中国国家电网巴西控股公司（以下简称“国网巴控公司”）调研采访，了解该公司在巴西当地开展的合作项目。从美丽山项目一期、二期的投建运营，到支持开展50多个社会责任项目，中巴两国在能源服务领域的合作以及中企为巴西经济社会发展所作的贡献引起记者们的浓厚兴趣。

“巴西美丽山特高压直流输电项目电压等级±800千伏，被誉为‘电力高速公路’，创造了巴西超大型电力项目建设新纪录……”在国网巴控公司“卓越之路”展厅内，记者们一边听工作人员介绍情况，一边认真地做着记录。

据介绍，该项目通过远距离、大容量、低损耗的先进直流输电技术，将巴西北部美丽山水电站产生的清洁能源输送至人口稠密的东南部，为巴西电网稳定运行和解决电力供应不平衡问题提供了支持。

“通过采访，我们对国网巴控公司为巴西电力系统安全稳定运行发挥的重要作用有了更多了解。”巴西247媒体集团主席莱昂纳多·阿图奇说，美丽山项目等巴中务实合作成果离不开两国的政治互信，巴中两国保持友好合作关系将继续为巴西社会发展带来积极影响。

“巴中投资合作成果丰硕，有力激发了巴西经济发展潜能。”巴西《商业观察报》记者安德里娅·彭娜认为，中企带来了先进的技术，同时也为当地创造了大量的就业机会。

巴西伯南布哥州媒体协会主席穆西奥·阿吉亚尔表示，美丽山项目充分体现了巴中两国之间经济和科技合作的重要性。“今年是巴中建交50周年。我们将报道好两国友好合作故事，进一步促进两国关系发展。”

在阿根廷南方电视台记者安德列斯·弗洛雷斯看来，来自中国的技术让远程维护电网成为现实，展示了如何将高新技术用于能源服务。“在阿根廷，中企承建的胡胡伊省高查瑞光伏电站项目并网发电，不断产出清洁能源。中国在拉美国家建设的基础设施项目，为促进当地经济发展作出了重要贡献。这种合作共赢理念让拉中民众受益。”

国网巴控公司重视在当地履行社会责任。展板展示区介绍了公司援建果汁厂以帮助贫困社区居民就业等项目改善当地民生的情况，不少记者驻足良久，仔细阅读。

“中企不仅通过现代化技术为当地提供所需的能源服务，还在保护当地生态环境等领域作出了巨大努力。”秘鲁安第斯通讯社总编辑塞萨尔·安东尼奥·查曼表示，这种互利共赢的合作给当地民众带来实实在在的好处。

（时元皓、吴建英参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)