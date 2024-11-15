本报记者 陈一鸣

“我们热切期待习近平主席访问巴西，相信此访必将进一步深化巴中友谊与合作，让两国关系更好地成为发展中大国团结合作、携手发展的典范。”在习近平主席时隔5年再次访问巴西之际，巴西外贸商会联合会主席阿代尔·卡尔内罗接受本报记者采访时表示，巴中合作成果丰硕，造福两国人民。今年是巴中建交50周年，相信在两国和两国人民的共同努力下，巴中关系必将迎来下一个“黄金50年”。

“2023年巴西对华出口额达到1057.5亿美元，中国成为巴西历史上第一个出口额超过1000亿美元的贸易伙伴。巴西—中国企业家委员会发布的最新数据显示，今年前9个月，巴中双边贸易额达到1229亿美元，同比增长5%。”谈到巴中两国日益密切的经贸往来，卡尔内罗如数家珍。他认为，巴中双边贸易额屡创新高，得益于两国经济具有极强的互补性，贸易往来对各自国家的现代化建设和人民福祉改善具有十分重要的意义。中国已连续15年成为巴西最大贸易伙伴，两国贸易额还将继续增长。

“高质量发展和高水平开放让中国经济充满韧性和潜力。”卡尔内罗表示，中国在数字经济、清洁能源、人工智能、工业机器人等领域取得了巨大的发展成就。“中国拥有世界上规模最大、最具成长性的中等收入群体，这为巴西商品提供了极具潜力的大市场。”

今年以来，卡尔内罗已接待50多个来自中国的代表团。“能够为两国务实合作、民心相通作贡献，我感到非常幸福。”卡尔内罗表示，中国为发展中国家走向现代化拓展了路径选择和实践方案，与日益繁荣强盛的中国合作是巴西的重要机遇。

“巴中各领域务实合作成果丰硕，我对两国关系的未来充满信心。”卡尔内罗认为，除贸易往来外，两国在科技、工业和航天领域的交流与合作同样有广阔前景。今年以来，《中华人民共和国政府和巴西联邦共和国政府关于互为对方商务、旅游、探亲人员颁发十年多次签证的协定》正式生效，中国国际航空公司北京—马德里—圣保罗航线正式复航，巴西驻成都总领事馆开馆，两国人文交流与合作不断深化。

谈到即将在里约热内卢举行的二十国集团领导人第十九次峰会，卡尔内罗表示，得益于巴西和中国等主要新兴市场国家的积极参与，二十国集团得以在全球事务中发挥越来越重要的作用。他说，巴西和中国都是全球南方国家，是二十国集团重要成员、金砖创始成员国，两国加强在国际组织和多边机制中的协调配合，将推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

（本报里约热内卢11月14日电）

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 02 版）

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