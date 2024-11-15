阿尔弗雷德·罗兰德

打造畅通的合作大通道，加强与各大洲的互联互通，是秘鲁以及许多拉美国家的梦想，高质量共建“一带一路”为实现这一梦想创造了机遇

太平洋沿岸，海浪阵阵，微风低声诉说着古老的贸易故事。在机械设备繁忙运转的轰鸣声中，一座大型港口拔地而起。钱凯港是秘中共建“一带一路”重要项目，承载着秘鲁发展繁荣的愿景，成为拉中合作共赢、共同发展的典范。

钱凯港位于秘鲁首都利马以北的钱凯湾内，是中企在秘鲁投资建设的第一个大型交通基础设施项目。启用钱凯港将显著缩短从南美洲到亚洲的海运时间，降低海运成本，极大便利秘鲁进出口贸易，提升秘鲁优质产品的国际竞争力。钱凯港地理位置重要，建成后将成为拉美地区新的枢纽港和太平洋门户港，助力秘鲁及周边地区更好融入全球产业链供应链。

打造畅通的合作大通道，加强与各大洲的互联互通，是秘鲁以及许多拉美国家的梦想，高质量共建“一带一路”为实现这一梦想创造了机遇。2019年秘中签署共建“一带一路”合作谅解备忘录以来，一大批中企参与建设道路、桥梁、机场、港口、学校、医院等，为秘鲁完善基础设施作出突出贡献，给秘鲁人民带来了实实在在的好处。秘鲁人民欢迎这些合作项目，认为它们可以为当地创造更加繁荣的未来。

秘鲁是第一个同中国签署一揽子自由贸易协定的拉美国家，在开展对华合作方面走在拉美国家前列。近年来，秘中双方在农业、清洁能源、数字经济等领域加强合作，有力带动上下游企业发展，为秘鲁经济发展、民生改善发挥了重要作用。中国已连续10年成为秘鲁最大贸易伙伴和最大出口市场，秘鲁成为中国在拉美地区的第四大贸易伙伴和第二大投资对象国。得益于秘中自贸协定顺利实施，越来越多秘鲁产品进入中国千家万户。秘鲁已成为中国市场上蓝莓、牛油果的主要供应国，藜麦、葡萄、羊驼制品等秘鲁产品深受中国消费者欢迎。今年6月，秘中签署谅解备忘录，确认两国实质性完成自贸协定升级谈判，将为秘中经贸合作带来新动力。

秘中投资发展协会致力于促进两国友好合作。我多次参加进博会、服贸会等，深深感受到中国市场的开放、包容与活力，感受到中国推动建设开放型世界经济的大国担当。这些展会将中国超大规模市场与世界各地的合作伙伴联系起来，成为秘鲁企业加快融入中国市场、对接全球伙伴的重要平台。越来越多中企在秘鲁找到拓展市场的可能性。秘中合作领域不断拓展，中国科技产品在秘鲁市场广受欢迎，奶茶等中国特色产品在秘鲁也成了新潮流。

在拉中合作的广阔图景里，秘鲁致力于成为一座沟通桥梁。秘中是全面战略伙伴，两国关系超越贸易投资合作，具有全球影响力。双方关系建立在互惠合作的基础上，将不断促进两国繁荣发展和人民之间的情谊。秘鲁期待“从钱凯到上海”成为拉中合作新通道，充分发挥桥梁门户作用，推动双方共同迈向现代化的美好未来。

（作者为秘中投资发展协会董事长）

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 02 版）

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