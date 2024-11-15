当地时间11月14日，在赴利马对秘鲁进行国事访问并出席亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议之际，国家主席习近平在《秘鲁人报》发表题为《让中秘友好之船扬帆远航》的署名文章。接受本报记者采访的秘鲁各界人士表示，习近平主席的署名文章高度肯定了两国文明交流互鉴、历史遥相辉映、合作互利共赢的深厚情谊，为秘中关系发展擘画了美好蓝图，必将更好造福两国和两国人民。

“夯实两国关系发展的民意基础”

“文明的智慧让我们理念相近、心灵相通。”习近平主席在署名文章中指出，中华文明是世界上唯一没有中断、延绵5000多年的文明，以卡拉尔文明为代表的海洋文明和以印加文明为代表的陆地文明彰显了秘鲁文明的历史悠久和丰富多元。

“习近平主席在署名文章中提到印加人通过日影变化，确定季节、编制日历，这同中国古代的日晷异曲同工。我感到非常亲切和激动，这正是我现在的研究课题。”秘鲁考古学家、秘鲁国家考古人类学历史博物馆前馆长伊万·盖齐·索利斯表示，“我希望能与中国同行在文明古国论坛机制内进一步加强交流合作，共同探寻人类起源的文明密码，为人类文明进步作出更大贡献。”

秘鲁库斯科圣安东尼奥国立大学校长、印加博物馆理事长埃利亚萨·克鲁辛塔·乌加特表示，近年来，秘中两国文博机构交流频繁，增进了双方人民的理解与友谊。“我们要继续加强文化交流，共同向世界传播两国的文化，让更多人了解两国文明。”

“秘中同为继承古老灿烂文明的国度，拥有无比珍贵的文明成果和历史遗迹。”秘鲁马丘比丘市市长埃尔维斯·莱辛·拉托雷表示，两国加强文化、科研、旅游、考古等领域的交流合作十分重要。“我曾3次访问中国，看到了中国在保护、传承和开发文旅资源方面有许多先进做法。这些经验将有助于我们更好地保护、发展马丘比丘。”拉托雷说。

“当今世界，全球性问题日益突出，了解其他文明对人类发展的贡献，有助于增进各国间的理解与尊重。”秘鲁天主教大学政治和国际关系教授帕德利西亚·卡斯特罗·奥万多表示，秘中双方加强交流合作将为世界提供更加丰富多元的文明视野。

秘鲁天主教大学东方研究中心教授邓如朋曾担任该大学孔子学院首任外方院长10余年。他表示，随着秘中关系不断深化，中文在秘鲁越来越受欢迎，更多的年轻人开始学习中文，促进了双方人民间的了解。“习近平主席此访将进一步夯实两国关系发展的民意基础。”

“推动两国间的务实合作不断走深走实”

访问期间，习近平主席将和秘鲁总统博鲁阿尔特以视频方式共同出席钱凯港开港仪式。习近平主席在署名文章中指出，钱凯港的建成有助于秘鲁构建从沿海到内陆、从秘鲁到拉美和加勒比其他国家的立体、多元、高效互联互通格局，打造以钱凯港为起点的“新时代的印加古道”，带动拉美和加勒比地区整体发展和一体化建设。

“习近平主席指出，我们要共同把钱凯港建设好、经营好，使‘从钱凯到上海’真正成为促进中秘和中拉共同发展的繁荣之路。这让我们倍感振奋。”钱凯市市长胡安·阿尔瓦雷斯·安德拉德表示，钱凯港开港对秘鲁来说是一个重要的历史性时刻，该港投入运营将为秘鲁带来更多发展机遇。“感谢中方在秘鲁投资建设钱凯港项目，这将带动拉美和加勒比地区整体发展和一体化建设。”

“习近平主席在署名文章中提到，港口项目部还建立动物救助站，主动肩负起救助企鹅、海豹、鸟类的社会责任，改善湿地、海滩、生物栖息地的环境状况。这让我感到格外骄傲。”钱凯港健康、安全和环境部经理伊夫林·莉兹贝斯说，“钱凯港项目靠近居民区和生态保护区，我们在建设港口时非常注重保护周边生态。我们为钱凯港建设过程中取得的生态环境保护成果自豪。”

钱凯港是中秘共建“一带一路”重要项目，也是南美首个智慧港口。钱凯港一期工程可以每年为秘鲁带来45亿美元收入，创造8000多个直接就业岗位。秘鲁交通与通信部前部长恩里克·科尔内霍表示，在高质量共建“一带一路”框架下，秘中双方开展了一系列务实合作，为秘鲁发展注入新动力，尤其是钱凯港的建成将为秘鲁的发展带来前所未有的机遇。“秘鲁发展潜力巨大，期待未来秘中双方不断加强发展战略对接，推动两国间的务实合作不断走深走实，促进双边关系实现更大发展。”

“中国的高质量发展为秘鲁带来新发展机遇”

习近平主席在署名文章中指出，让人民过上更美好生活是我们两国的共同追求。我们要弘扬中秘传统友谊，拓展深化各领域互利合作，赋予其新时代的内涵。今年7月，中国共产党二十届三中全会成功召开，对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，这为包括秘鲁在内的世界各国提供了新机遇，为中秘互利合作开辟了新的广阔前景。

“很荣幸《秘鲁人报》能刊登习近平主席的署名文章。”《秘鲁人报》社长费利克斯·帕斯表示，秘中两国友谊深厚，始终在平等相待、互利互惠的基础上深化合作，实现共同发展。自2019年秘中两国签署共建“一带一路”合作谅解备忘录以来，双方在基础设施建设等领域务实合作不断加强，为秘鲁发展增添动力。“相信秘中合作将给秘鲁带来更多发展机遇。”费利克斯·帕斯说。

秘鲁国会议员、秘中友好小组主席古斯塔沃·科尔德罗表示，近年来，在秘中双方共同努力下，两国务实合作成果丰硕，切实惠及两国人民。“中国的高质量发展为秘鲁带来新发展机遇，我们将致力于进一步推动秘中友好合作。”

秘鲁生产部前部长阿方索·委拉斯开兹表示，中国式现代化中蕴含人民至上的价值追求，这为秘鲁追求造福人民的发展带来启发。秘中两国的合作是互利共赢的合作。“今年6月，秘鲁与中国实质性完成自贸协定升级谈判，期待未来能有更多秘鲁产品进入中国市场，提升秘鲁生产者的收入。”

秘鲁出口商协会主席胡里奥·佩雷斯表示，超大规模的中国市场为秘鲁企业发展带来重要机遇。秘鲁政府通过出台支持政策、扩大资金投入、加强市场推广，助力本国农产品企业积极拓展中国市场。“秘中扩大合作必将为我们企业创造更大发展空间、为民众创造更多就业机会。”

今年是秘鲁第三次主办亚太经合组织领导人非正式会议，中方坚定支持秘方办会。秘鲁太平洋大学中国和亚太研究中心副主任何塞·卡洛斯表示，中国积极参与亚太经合组织等多边机制框架，提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等全球倡议。“秘鲁愿同中方一道，把握世界大势，践行真正的多边主义，推动平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。”

（本报利马11月14日电 记者姜波、王远、颜欢、王迪、谢佳宁、宋亦然、杨一、张朋辉、王新萍、许放、邵世均）

《 人民日报 》（ 2024年11月15日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)