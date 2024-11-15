本报记者 彭训文

近年来，中拉经贸关系迅速发展。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会近日发布的报告显示，今年中国将是拉美和加勒比地区出口增长最快的市场。2000年至2022年，中拉货物贸易总额增长了35倍。

在中拉经贸合作中，活跃着众多华侨华人的身影。他们或搭建商贸采购平台，为中拉企业合作牵线搭桥；或扎根当地社会，助力住在国各领域发展……在积极搭建中拉“跨半球”交往桥梁、助力建设中拉命运共同体的过程中，广大侨胞既是见证者，更是参与者。

“从事双边经贸的侨胞越来越多了”

组织舞狮等文化展演活动，参与首批华人抵达秘鲁175周年纪念活动，为来自中国的经贸访问团提供对接服务……近段时间以来，秘鲁中华通惠总局理事兼《秘华商报》社长邓振棠十分忙碌。

为迎接亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议在秘鲁举行，在秘鲁工作、生活的华侨华人近日纷纷组织活动。作为当地规模较大的侨团之一，秘鲁中华通惠总局组织了多项经贸、文化活动。“侨胞以极大热忱投身到活动策划和组织中。这种积极态度既源于中秘两国深厚的友好关系，也展现了广大侨胞对促进中秘合作的高度责任感。”邓振棠说。

华人来到秘鲁可以追溯到19世纪，凭借吃苦耐劳、与人为善的中华传统美德以及聪明才智，他们逐步赢得当地社会的尊重。作为一位在秘鲁生活了30多年的侨胞，邓振棠见证了当地华侨华人的奋斗史：“秘鲁的华人社区建立了广泛的商贸网络，为中国和秘鲁之间的贸易合作搭建了桥梁。华人企业通过进口中国商品、出口秘鲁特产，推动了双边贸易增长。特别是在秘鲁的餐饮业和零售批发业，华商贡献尤为突出。”

“中国与巴西乃至整个拉美国家的经贸关系更紧密了。”作为一位在巴西打拼了25年的侨商，巴西米纳斯州中国和平统一促进会会长叶新锋从摆摊卖货做起，再到经营餐饮业、制作女士皮包、成立批发中心、创办进出口公司，企业持续发展壮大。他发现，这些年巴西市场上既能看到侨商经营的衣服、箱包等生活用品，也能看到很多当地消费者购买和使用小米、华为、vivo等中企制造的手机产品以及长城、比亚迪等厂家生产的汽车。“侨商和很多中国国内企业在当地投资设厂，不仅增加了当地就业机会，也推动了当地产业升级。”叶新锋说。

“依托中国的广阔市场和智利的丰富资源，这些年从事双边经贸的侨胞越来越多了。”智利智京中华会馆主席曾锦和20世纪80年代随父母移民智利，开设了多家中餐厅、成立进出口公司。根据他的观察，近年来中智农产品贸易发展很快，很多侨胞从事车厘子、鲑鱼、猪肉、葡萄等智利特色农产品对华出口业务，优质农产品贸易给双方带来了实实在在的好处。

“中阿经贸合作正在逐年加深，这种双向互动不仅带动了阿根廷经济发展，也进一步加深了中阿友谊。”阿根廷华助中心主任、阿根廷华人企业家协会主席严祥兴表示，近年来，中阿经贸合作已经从传统贸易领域延伸到基础设施建设、技术引进、新能源开发等更广泛领域。尤其是近年来，阿根廷越来越多特色产品如葡萄酒、牛肉和水果等进入中国市场，受到中国消费者青睐，极大提振了当地相关产业发展信心。

“以侨为‘桥’拓展国际市场”

在中拉经贸关系发展过程中，广大华侨华人积极发挥自身优势，为促进双边经贸合作牵线搭桥。

近日，浙江青田考察团在巴西圣保罗和里约热内卢举行多场经贸合作交流推介会。青田建成的县级元宇宙智算中心、汇集全球70多个国家10万多种进口商品的侨乡进口商品城、雏形初具的优质农产品“全国买全球卖”集散中心，都被重点推介。期间，青田县公共海外仓授牌成立，数十家中巴企业签署战略合作协议，涵盖咖啡、木薯及农产品、服装、纺织、义乌青田大厦建设等多个领域。

中巴地方经贸合作逐渐深入，也得益于侨界商会、社团的积极助力。巴西中国浙江商会已在巴西九大主要城市设立了分会，通过与青田县各部门加强工作联系，为中巴企业合作提供契机、贡献侨力。“以侨为‘桥’拓展国际市场，我们能出这个力。”巴西中国浙江商会会长郑侠茂说，近年来，很多侨商积极用好青田侨乡农品城等平台、“保税仓+保税飞仓+海外仓”经贸共享网络，把优质的“中国好物”销往全球。

郑侠茂认为，旅居拉美的华侨华人具有熟悉当地政策、法律和文化等优势，“我们愿意为更多中国中小企业在拉美搭建市场平台”。

今年6月，阿根廷—深圳经贸交流与城市形象推介会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市举行。深圳市腾信百纳科技有限公司、深圳迈瑞医疗阿根廷分公司企业代表作了推介，并与当地企业进行了合作意向签约。作为推介会主办方之一，阿根廷华人企业家协会向中阿企业详细介绍了两地的产业发展、政策支持、人才优势等方面情况，为企业合作提供参考。严祥兴介绍，协会还多次组织邀请中国各地企业代表团来阿进行商务考察活动，帮助他们了解当地市场潜力。

一些华侨华人积极邀请拉美企业家到中国考察、参展。近日，巴西湖北联谊会、巴西楚商联合会会长林智军带领巴西七洲国际贸易公司代表来到湖北考察市场，寻找合作商机。通过实地走访纸业企业，了解产品性能，这家巴西企业与湖北丽邦纸业有限公司现场签订了年采购数百万元生活用纸的合作协议。

“随着科技进步，我们明显感觉到中国制造在向‘中国智造’转变。如今更多中国企业生产出好产品、提供更为优质的贸易服务，让广大侨商发现了更多商机。”林智军表示。

“为双方人民带来更多福祉”

近年来，中拉经贸合作从传统领域向新能源、数字技术、跨境电商等领域不断拓宽，双方合作提质升级，不断释放新的活力。对于中拉未来经贸合作前景，广大华侨华人充满信心。

严祥兴表示，一系列国际性会议相继在拉美召开，为中拉合作提供了宝贵机遇。“广大华商要把握好商机，更深入参与和促进中拉经贸合作，实现更大发展”。

叶新锋认为，在高质量共建“一带一路”推动下，中拉在电商、物流以及交通基础设施建设等方面有很多合作机会。随着跨境电商的发展，越来越多巴西消费者能够接触到更多中国优质商品，拉美地区产品进入中国市场也有了新渠道。随着中巴物流合作深入，当地基础设施不断完善，货物配送速度和效率也将显著提升。

“未来，中国企业与拉美国家的交流合作会更加频繁，特别是在基础设施、矿产开发和新能源领域，双方有着巨大的合作潜力。侨商可利用这一契机，为中拉企业牵线搭桥，助力中国企业进入拉美市场。”邓振棠举例说，随着环保观念深入人心，拉美在绿色经济领域的发展需求日益明显。中国在新能源汽车、电动车、水力发电、太阳能、智能家居等领域积累了丰富经验和技术，可以为拉美国家可持续发展提供支持。侨团熟知当地市场情况与投资政策，可以积极促进双方在绿色项目上的合作。

“我们将继续关注中国企业的投资需求，同时也将积极向拉美企业介绍中国的招商引资政策，助力中拉双向投资。”郑侠茂说。“构建中拉命运共同体为华侨华人发展带来了很大机遇。我们将继续积极促进国内更多的中小企业走进拉美，为双方人民带来更多福祉。”墨西哥中国和平统一促进会会长焦美俊说。

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