新华社利马11月14日电 心相近｜钱凯到上海，中秘拓新共同发展路

新华社记者张远 韩梁 赵晖

海风拂面。从秘鲁的泛美公路望向太平洋，浩渺烟波中，高大的岸桥整齐排列，防波堤如巨臂环绕，码头工人忙碌穿梭，崭新的钱凯港即将投入正式运营。

今年6月，习近平主席同秘鲁总统博鲁阿尔特会谈时专门提及这一共建“一带一路”重要合作项目：“双方要共同努力，确保钱凯港如期建成，成为中拉之间的陆海新通道，使‘钱凯到上海’真正成为一条促进中秘共同发展的繁荣之路。”

志合者，不以山海为远。跨越万里大洋，中秘两国在新时代书写着精诚合作、相知相亲的故事，为构建中拉命运共同体持续注入强劲力量。

承载向海而兴的希望

在进入钱凯市的公路入口处有座城市雕塑，造型为一条大鱼从海中腾跃而起。离雕塑不远，几十艘木制小渔船锚泊海面。以往，不少本地人只能希望首都利马多来些游客，包下自己的渔船出海游玩，以此增加些许收入。如今，巨港即将建成，人们热切期盼的是迈向富裕的崭新机遇。

23岁的当地居民鲁特·吉蒙内斯·巴赞告诉记者，几年来，从周边平整土地、开凿隧道到新的道路和立交桥连通泛美公路，她见证了港口修建全过程。“我相信这里将发生巨变，附近地区几代人的生活都会因钱凯港而改变。”

钱凯港项目一期工程始建于2021年，包括4个码头泊位，港口能停靠18000标准箱的超大型集装箱船，可实现近期每年100万、远期150万标准箱的设计吞吐能力。

秘鲁经济学家预计，钱凯港每年将给秘鲁创造相当于国内生产总值1.8%的经济效益。钱凯港的建设总共将创造约1300个直接就业岗位和约8000个间接就业岗位。

吉娜·潘多是钱凯本地人，在中国港湾钱凯项目部负责维护社区关系。潘多说，当地人对项目的信任与期望随着钱凯港建设的不断推进而与日俱增。不少人获得了一份稳定工作，一些企业在当地修建足球场、举办文化活动，本地居民的生活质量得到显著提升。

工程师奥马尔·阿拉约参与了中铁十局在钱凯港的隧道项目。在他看来，钱凯港为秘鲁打开又一扇通往世界的大门，带来“黄金机遇”。

中国企业在钱凯港建设过程中引入远控自动化装卸设备、电动智能卡车及5G通信设备，致力于把钱凯港打造成低碳绿色、数字智能的现代化港口。

对此，秘鲁国立圣马尔科斯大学亚洲研究中心主任卡洛斯·阿基诺·罗德里格斯说，钱凯港不仅是一个港口，更是一个物流、技术和运营中心，“将为我们带来新技术、新经验、培养新人才”。

共绘陆海联通的图景

在西班牙语中，钱凯与上海发音相近。近年来，随着钱凯港项目推进，当地媒体经常使用“从钱凯到上海”这一朗朗上口的短语，描述未来的中拉陆海新通道。钱凯港投入运营后，秘鲁与中国之间的海运时间预计将大幅缩短，秘鲁和周边国家的产品将更顺畅高效地运往中国和亚洲地区，大幅带动拉美地区货物贸易和港口经济的发展。

前不久，在上海举行的第七届进博会上，秘鲁手工艺人奥斯瓦尔多·马马尼的羊驼毛工艺品再次受到热烈欢迎。近年来，他的羊驼展品发货量逐渐增多，今年发送了一集装箱的产品。马马尼一直关注钱凯港建设，相信这条物流新通道将让他的产品更快抵达中国大市场。“我还想向中国市场多推介一些羊驼皮制品、羊驼毛毯和地毯。”马马尼对未来充满期待。

秘鲁农业发展和灌溉部长安赫尔·曼努埃尔·马内罗说，钱凯港运营后，秘鲁和中国之间的货物运输成本预计将降低一半，这对秘鲁这样的农产品出口国具有重要意义。“举例来说，秘鲁的芒果先前需要34天才能运抵中国，到达时成熟度已很高。如果运输时间缩短，能够更好地保鲜。”

“欢迎更多秘鲁优质产品进入中国市场”“将中方支持高质量共建‘一带一路’的八项行动同秘方发展需求对接起来”“统筹推进矿产、能源、制造业、农业等领域合作，拓展新能源、数字经济、人工智能、数字医疗等新兴领域合作”……今年6月，习近平主席同博鲁阿尔特总统会谈，在提到钱凯港的同时，指明了巩固和拓展未来两国务实合作的重点领域。

中国在数字经济、绿色发展等领域积累的先进技术和丰富经验，有望为中秘务实合作和高质量共建“一带一路”增添新动力。通往古印加文明遗址马丘比丘的公路隧道、连接安第斯山区和热带雨林地区的公路、建在沙漠中的雷帕蒂西翁光伏电站……中秘两国务实合作稳步推进，给中国企业带来了新的发展机会，也为秘鲁的可持续发展增添亮色。

秘鲁交通和通信部长劳尔·雷耶斯说，共建“一带一路”倡议致力于在合作互惠的基础上发展公平贸易，在建设基础设施的同时，秘中双方也建立了默契与信任。

高扬命运与共的风帆

智利《三点钟报》评论说，钱凯港对加强拉美地区同中国的互联互通“具有战略意义”，为拉中经贸关系长期发展提供广阔空间。

秘鲁是最早同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家之一，也是最早同中国签署一揽子自由贸易协定的拉美国家。如今，钱凯港建成后，将成为拉美地区新的枢纽港和太平洋门户港，故而牵动着整个拉美地区政界、工商界和媒体的视线。

2016年11月，习近平主席在秘鲁国会发表演讲，把秘鲁称为中国在太平洋对岸的“邻居”，用“命运共同体之船”概括中拉关系，倡议推动中拉全面合作伙伴关系实现更高水平发展。

今年适逢习近平主席提出构建中拉命运共同体十周年。十年来，在双方共同努力下，中拉命运共同体建设不断取得新成果，中拉关系进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。

如今，中拉年贸易额近5000亿美元，中方稳居拉美第二大贸易伙伴国和巴西、智利、秘鲁等国第一大贸易伙伴。中国已与智利、秘鲁、哥斯达黎加、厄瓜多尔、尼加拉瓜5个拉美国家签署自由贸易协定。

从阿根廷贝尔格拉诺货运铁路重建项目，到牙买加南北高速公路项目，再到特立尼达和多巴哥的凤凰工业园……一个又一个重大项目持续推进落地，促进互联互通，创造发展机遇，造福百姓民生，点亮共同发展的希望之光。

目前，中国已与22个拉美和加勒比国家签署共建“一带一路”谅解备忘录。在共建“一带一路”合作助推下，中拉关系持续深化，跨越太平洋的友好合作之路越走越宽广。

中国诗句说：“相知无远近，万里尚为邻。”拉美谚语说：“真正的朋友能够从世界的另一头触及到你的心灵。”跨越大洋的合作故事仍在延续，中拉人民的友谊日益深厚。面向未来，中秘、中拉将继续在共同发展繁荣的道路上并肩前行，书写构建中拉命运共同体的时代新篇章。

(责编：贾文婷、张悦)