据新华社北京11月13日电 （记者董雪）外交部发言人林剑13日表示，中方将秉持真实亲诚理念和正确义利观，着眼中拉关系的“惠民”属性，继续加强同拉美国家团结合作，不断提高双方人民的获得感和幸福感。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，在本届进博会上，秘鲁羊驼玩偶成为大家关注的热点之一，得到了“温暖驼”的美誉。秘鲁手工艺人马马尼在接受采访时表示，中国已成为他和乡亲们的福地，让他们有了更多收入，生活蒸蒸日上，请问发言人对此有何评论？

“我们也听说了秘鲁手工艺人马马尼的故事。”林剑说，软萌可爱的羊驼制品吸引了一大批中国消费者，是进博会名副其实的“人气王”。

林剑表示，中国在同拉美国家开展合作时，始终优先考虑重大民生项目，像“温暖驼”这样令人振奋又感动的例子还有很多。比如贯穿巴西南北的“电力高速路”美丽山特高压直流输电工程，不仅为工业重镇提供充足电能，还解决了2200多万巴西人电力短缺问题。

“中方将秉持真实亲诚理念和正确义利观，着眼中拉关系的‘惠民’属性，继续加强同拉美国家团结合作，不断提高双方人民的获得感和幸福感。”林剑说。

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